Seguros de Pessoas crescem 8,3% em 2025

Relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), revela que em 2025 os prêmios de seguros de pessoas totalizaram R$ 78,8 bilhões, crescimento de R$ 6,1 bilhões ou 8,3% em comparação com 2024.

O documento permite o acompanhamento detalhado por produto e indica que 49% do total de prêmios foi em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), seguido por 27% no Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais. Adicionalmente, ao comparar com o observado em 2024, os crescimentos mais expressivos foram registrados nos prêmios dos seguros contra Doenças Graves (19,7%), Vida Individual (14,1%) e no Vida em Grupo (10,6%).

De acordo com o presidente da Federação, Edson Franco, “as seguradoras têm um amplo portfólio de soluções financeiras para amparar a população e suas famílias”. Ele cita como exemplo as coberturas por morte (natural e acidental); funeral; invalidez; prestamista; educacional; diária por incapacidade temporária; viagem; pecúlio por morte e invalidez; pensão por morte; renda por invalidez; doenças graves; despesas médicas, hospitalares e odontológicas; diária por internação hospitalar, dentre outras.

“Visando ampliar ainda mais o leque de proteção financeira, aguardamos a possibilidade da comercialização do Seguro de Vida Universal, à semelhança do que ocorre em outros países, onde há grande aceitação por parte da população, em todas as camadas sociais. Esse seguro, com o adequado tratamento tributário, possui enorme potencial de ampliar a proteção securitária de nossa população” complementa o executivo.

Benefícios pagos superam R$ 17 bilhões

O relatório analisa também o total das indenizações pagas (sinistros) em 2025 para as famílias seguradas, que somaram no período R$ 17,5 bilhões, apresentando aumento de 9,3% em comparação ao ano anterior.

Ao destacar o resultado por produto, o relatório da Fenaprevi aponta que 53% dos pagamentos foram em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 22% no seguro Prestamista e 10% no ramo de Acidentes Pessoais. As indenizações pagas no ramo Educacional foram as que mais cresceram em relação a 2024, com alta de 60,9%, seguido pela cobertura contra Doenças Graves (18,0%) e o Prestamista (13,5%).