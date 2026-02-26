Segura desenvolve sistema de gestão com IA para corretores

Em um mercado em que a rotina do corretor ainda depende de planilhas, sistemas fragmentados e leitura manual de apólices complexas, a Segura, empresa de tecnologia que aproxima corretores e seguradoras, anuncia o lançamento do seu Sistema de Gestão. A novidade centraliza a operação do corretor em um único ambiente com apoio de inteligência artificial.

O novo sistema permite que corretores adicionem e organizem suas apólices em um só lugar, com uma interface intuitiva, simples e fácil de usar. A proposta é substituir planilhas e controles dispersos por uma visão unificada da carteira, trazendo mais clareza sobre clientes, coberturas e oportunidades.

Entre os principais diferenciais está a Helena, uma IA integrada, capaz de fazer a leitura automática de apólices e auxiliar na interpretação de cláusulas e coberturas com base nas normas da SUSEP. O Portal também passa a contar com um repositório de Condições Gerais de todas as seguradoras cadastradas na SUSEP, facilitando consultas rápidas no dia a dia. Com a Helena, o corretor também dialoga sobre suas apólices, faz consultas sobre vendas, oportunidades na carteira e perfis de clientes.

O Sistema de Gestão é oferecido de maneira gratuita para os mais de 2.000 corretores que são parceiros da Segura. A iniciativa reforça o compromisso da empresa de utilizar tecnologia para tornar a venda de seguros mais organizada, eficiente e inteligente na América Latina.

“O corretor não deveria gastar tempo decifrando documentos ou operando múltiplos sistemas. Ele deveria estar focado em orientar o cliente e fechar negócios, com as melhores e mais apropriadas coberturas. O que estamos construindo na Segura é uma infraestrutura de tecnologia que elimina fricções operacionais e coloca inteligência humana e artificial no centro da venda de seguros”, afirma Luís Alberto (Bebeto) Nogueira, CEO da Segura.