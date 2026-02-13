Sabemi anuncia gerente de Seguros Individuais

A Sabemi anuncia a chegada de Ana Paula Tavares como nova gerente comercial de Seguros Individuais. Com mais de uma década de experiência no mercado e passagens por seguradoras como Previsul, Oxxy e GBOEX, a executiva assume o desafio de impulsionar a expansão do portfólio, desenvolver estratégias de crescimento e fortalecer a presença da companhia no segmento. Entre suas atribuições, também está o desenvolvimento e a qualificação dos parceiros comerciais, contribuindo para a geração de valor e para o crescimento sustentável do negócio.

“Chego à Sabemi com o propósito de contribuir para a ampliação do nosso portfólio e para o fortalecimento da operação de Seguros Individuais, estruturando canais de distribuição e consolidando parcerias estratégicas. Acredito que, com inovação, proximidade e foco em resultados, podemos ampliar ainda mais nossa atuação e gerar soluções cada vez mais alinhadas às necessidades dos nossos clientes”, destaca Ana Paula Tavares.

A contratação integra o movimento estratégico da Sabemi de consolidar sua atuação comercial e reforçar a proximidade com os parceiros, investindo em uma operação cada vez mais orientada a resultados e à excelência no atendimento.

Ao longo de sua trajetória profissional, Ana Paula construiu sólida experiência nas áreas de análise, estruturação e desenvolvimento de produtos, além de atuar na elaboração de regulamentos, negociação e avaliação de viabilidade de contas. Sua carreira também inclui a identificação de parceiros estratégicos e a construção de soluções voltadas à expansão comercial, sempre com foco em eficiência, inovação e crescimento sustentável.