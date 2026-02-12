Qualicorp abre 71 vagas em quatro capitais

A administradora de benefícios de saúde Qualicorp está com 71 vagas abertas na área comercial. As oportunidades estão distribuídas entre Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Minas Gerais (Belo Horizonte e Matozinhos), com foco no time comercial e no atendimento aos clientes. Para as posições, é desejável Ensino Médio completo ou Ensino Superior em curso, preferencialmente em áreas como técnico em vendas ou administração, além de experiência prévia em varejo, como shopping, veículos e imóveis, ou em serviços, como telefonia, crédito consignado, seguros e consórcios. As inscrições podem ser feitas pela página de carreiras da Qualicorp.

Os profissionais selecionados passam a integrar uma empresa que valoriza proximidade com o cliente e atuação consistente nas regiões onde está presente, sempre guiada por ética, colaboração, diversidade e excelência na experiência.

Para Fernanda Mazzetto, Superintendente de Pessoas e Cultura da Qualicorp, a abertura das vagas reforça a importância das pessoas na estratégia da companhia. “Colocar o cliente no centro passa, necessariamente, por investir em talentos diversos, preparados para atuar com visão de longo prazo e contribuir para a qualidade da experiência que entregamos.”

A superintendente explica que as contratações refletem o compromisso da empresa com diversidade, inclusão e a valorização de diferentes trajetórias profissionais. “Na Qualicorp, as oportunidades são abertas a todos os públicos e fazem parte de um ambiente que reconhece realidades diversas”, afirma Fernanda.

A companhia busca talentos com perfil comercial, energia para atuar em ambientes dinâmicos e foco em relacionamento e geração de oportunidades. Além de uma cultura que estimula protagonismo e crescimento, os colaboradores contam com um pacote completo de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, participação nos resultados, licenças parentais estendidas, day off no aniversário, universidade corporativa, parcerias educacionais e iniciativas de bem-estar físico e emocional, como Wellhub e Zenklub.