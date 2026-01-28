Ultima atualização 28 de janeiro

Tokio Marine produz mais de R$ 1,8 bilhão no Interior de SP

Julio Sato

A Tokio Marine Seguradora produziu mais de R$ 1,8 bilhão no Interior de SP, com crescimento de 7% na Regional que atende às cidades de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba, São Jose dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Carlos, Bauru e Presidente Prudente.

Dentre os produtos que mais se destacaram estão o Fiança Locatícia, com crescimento de 58,7%; o Imobiliário (57,8%), o Garantia (35,4%) e o Seguro de Transportes (24%).

Para Julio Sato, Diretor Comercial Regional SP Interior, os Gerentes Comerciais que atuam nas 10 unidades com os Gerentes Especialistas em Vida e PJ foram determinantes para os excelentes resultados alcançados. “Inspirados pelo sucesso dos Especialistas de Vida, posição que criamos há 10 anos na Companhia, em 2025 inovamos com a figura do Comercial PJ com o intuito de apoiar o Time Comercial e nossos Corretores de forma dedicada e essa decisão foi muito assertiva. Só em 2025, conseguimos avançar 10% em PJ, evidenciando a consistência e a força de nossa operação”, explicou.

De acordo com o executivo, a expectativa é que produtos como Fiança Locatícia e Imobiliário, além da carteira de PJ, devam continuar a ritmo ascendente em 2026. “Vamos continuar incentivando a diversificação de carteiras, com foco no crescimento acima de dois dígitos e aumento na participação do share da Regional na produção da Diretoria Comercial Nacional porque queremos nos consolidar, cada vez mais, como uma Seguradora Especialista em Corretores de Seguros”, finaliza.

