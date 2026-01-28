Movimento intenso nas estradas amplia ocorrências veiculares

Durante as férias escolares, entre dezembro e fevereiro, o tráfego nas rodovias brasileiras deve crescer significativamente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo nas principais rodovias federais pode aumentar, em média, 30% no período, impulsionado por viagens familiares, turismo, festas de fim de ano e Carnaval. Esse cenário eleva também o risco de ocorrências veiculares, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Com o aumento das viagens, cresce a quantidade de chamados por panes, superaquecimento, problemas de bateria e pneus danificados, situações que se intensificam em dias de calor e longos deslocamentos. Para Tiago Massarico, Diretor Executivo de Operações da Europ Assistance Brasil, a prevenção é o principal fator de segurança para quem vai pegar estrada.

“A revisão prévia é, sem dúvida, a medida mais eficiente para reduzir imprevistos. Pequenos ajustes evitam situações que se tornam críticas justamente quando as estradas estão mais cheias”, afirma Massarico.

O executivo também recomenda planejar o horário de saída, lembrando que o período de maior fluxo nas estradas se estende até o fim do Carnaval.

“Quem viaja mais cedo tende a enfrentar menos retenções e diminui a chance de longas paradas em rodovias saturadas”, explica.

As altas temperaturas do verão exigem cuidados adicionais: o calor acelera o desgaste dos pneus, aumenta a pressão interna e eleva a probabilidade de superaquecimento do motor. Por isso, é essencial realizar pausas regulares para descanso, hidratação e checagem dos sistemas do veículo. Além disso, sinais como ruídos incomuns, vibrações ou alertas no painel não devem ser ignorados, especialmente em dias de calor extremo.

“Todos os anos, elaboramos o Plano Verão para atender ao aumento significativo do fluxo nesse período. Ampliamos nossas frotas nas regiões litorâneas, onde a demanda cresce consideravelmente, garantindo menor tempo de espera para o viajante em caso de emergência”, finaliza Massarico.

Neste ano, o reforço será concentrado nas regiões que registraram maior volume de atendimentos na temporada 2024/2025: Litoral de São Paulo, Litoral do Rio de Janeiro, Litoral de Santa Catarina e Litoral do Rio Grande do Sul.

A Europ Assistance Brasil oferece assistência 24h para veículos, incluindo serviços como reboque, socorro mecânico, troca de pneus, carga de bateria, chaveiro e outros. O serviço inclui ainda transporte alternativo, garantindo que qualquer imprevisto seja resolvido com rapidez e segurança.