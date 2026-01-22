Sincor-RJ realiza primeira eleição 100% on-line em seus 93 anos

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) realizará, no dia 27 de janeiro, a primeira eleição 100% on-line de seus 93 anos de história. A iniciativa marca um avanço na modernização institucional da entidade e amplia o acesso dos corretores ao processo eleitoral.

A votação ocorrerá das 10h às 17h, de forma totalmente digital, permitindo que os associados votem de qualquer local, com segurança, praticidade e transparência.

A adoção do formato on-line é resultado da atualização do Estatuto e do Regimento Eleitoral do sindicato, alinhando o Sincor-RJ às boas práticas de governança, tecnologia e inclusão. A mudança também facilita a participação de corretores de todas as regiões do estado.

Para participar, o corretor associado receberá uma senha provisória por e-mail, SMS ou WhatsApp, de acordo com o contato principal cadastrado junto ao Sincor-RJ.

No dia da eleição, o eleitor deverá acessar o link do sistema de votação, informar CPF ou CNPJ e a senha provisória, aceitar o termo de consentimento, criar uma senha pessoal e registrar o voto na cédula eletrônica. Após a confirmação, será gerado um comprovante, disponível para download em PDF ou envio por e-mail.

Os associados que enfrentarem dificuldades técnicas ou optarem pelo voto assistido poderão votar presencialmente na sede do Sincor-RJ, na Rua dos Mercadores, 10, no Centro do Rio de Janeiro, durante todo o período de votação.

O sindicato reforça que a participação dos associados é essencial para o fortalecimento da representatividade da categoria e para a construção de uma entidade cada vez mais moderna, acessível e conectada à realidade dos corretores de seguros. Mais informações sobre o processo eleitoral estão disponíveis nos canais oficiais do Sincor-RJ.