Diretor da Celos assume cadeira na Comissão de Fomento da Previc

A Celos amplia sua atuação no cenário nacional da previdência complementar fechada. O diretor Administrativo-Financeiro da entidade, Leandro Nunes da Silva, foi nomeado membro titular da nova composição da Comissão de Fomento da Previdência Complementar Fechada (COFOM), instância consultiva vinculada à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, por meio da Portaria nº 1.192/2025, e posiciona a Celos em um espaço estratégico de diálogo e construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do sistema previdenciário fechado no Brasil. Leandro Nunes passa a integrar o colegiado na condição de representante da Anapar (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão), entidade na qual também exerce o cargo de Diretor de Imprensa e Divulgação.

Para a Celos e seus participantes, a presença de um de seus diretores na COFOM representa um marco institucional relevante. A comissão atua como um fórum técnico de alto nível, dedicado a identificar desafios, propor estudos e contribuir com diretrizes que favoreçam o desenvolvimento sustentável da previdência complementar fechada. Estar presente nesse espaço reforça o compromisso da instituição com a governança, a segurança dos planos e a proteção de longo prazo dos benefícios dos participantes e assistidos.

A participação de Leandro Nunes na COFOM soma a experiência prática da gestão administrativa e financeira da Celos à atuação histórica da Anapar na defesa dos interesses dos participantes. Essa convergência amplia a qualidade do debate regulatório e contribui para a construção de normas mais alinhadas à realidade das entidades fechadas e às necessidades de quem depende da previdência complementar para sua aposentadoria

“A Comissão de Fomento é um espaço estratégico para pensar o futuro da previdência complementar fechada no país. Representar a Anapar e levar a experiência da Celos para esse debate é uma responsabilidade que assumo com muito compromisso. Nosso objetivo é contribuir para um sistema cada vez mais sólido, transparente e sustentável, que assegure a proteção dos participantes ao longo do tempo”, afirma Leandro Nunes da Silva.