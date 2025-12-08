A Tokio Marine anuncia parceria estratégica com a Denso, líder global na fabricação de autopeças, com o objetivo de oferecer aos corretores e clientes mais agilidade, qualidade e confiança no atendimento em casos de sinistro.

A iniciativa reforça o compromisso da Tokio Marine em garantir que seus segurados tenham acesso a peças originais, com garantia de fábrica e toda a confiabilidade de um serviço de qualidade superior. A Denso disponibilizou ao mercado reparador um kit completo composto por radiador, condensador e eletroventilador, que assegura um reparo mais rápido, seguro e econômico para os veículos.

De acordo com o Diretor de Sinistros da Tokio Marine, Laur Diuri, a parceria proporciona benefícios para a cadeia de atendimento. “Além de garantir peças originais e serviços de alta qualidade, essa iniciativa representa um ganho real para Corretores e Clientes. Ao utilizar distribuidores autorizados da Denso, asseguramos a aplicação de componentes confiáveis e, nos casos possíveis, a adoção do kit completo, que reduz a chance de erros na montagem, agiliza o reparo e oferece um custo mais competitivo em relação à compra dos itens separadamente”, afirma.

Com essa parceria, Tokio Marine e Denso unem forças para transformar um momento delicado em uma experiência mais simples e segura. A iniciativa reforça a visão das duas empresas de oferecer soluções inovadoras que agreguem valor, confiança e tranquilidade para Segurados.