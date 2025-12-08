Porto Seguro destaca atendimento 15min para motoristas em SP

A Porto Seguro lançou, neste domingo (7), sua nova campanha publicitária para dar escala a iniciativa 15min!, que garante atendimento aos segurados Porto Seguro Auto em até 15 minutos durante a madrugada na cidade de São Paulo. O filme fez sua estreia na TV Globo, durante o intervalo do Fantástico, e, na sequência, continuará sendo exibido na programação da emissora. A campanha também terá inserções na TV Band, ampliando ainda mais o alcance da ação.

Produzido pela produtora Rebolucion, o filme mostra que imprevistos com o carro podem acontecer a qualquer momento, mas que, durante a madrugada, o atendimento especializado da Porto Seguro faz toda a diferença para que os clientes cheguem em casa em segurança. Pensando nisso, a companhia se compromete a oferecer proteção e cuidado em todos os horários. A chegada antecipada da moto também destaca um atendimento humanizado, marca registrada da Porto Seguro.

“Com a iniciativa 15min!, estamos unindo o cuidado que sempre nos guiou com a força da nossa rede e tecnologia para trazer ainda mais valor e segurança aos nossos clientes. Completamos um mês de atuação em São Paulo e o retorno tem sido extremamente positivo. Nossa expectativa é em breve expandir o atendimento para outras cidades”, pontua Oliver Haider, superintendente de Marketing da Porto.

Além das exibições em TV, a campanha terá forte presença em OOH pela capital paulista, ocupando relógios digitais e estáticos.

Lançado em 1 de novembro, o serviço está disponível, nesta primeira fase, para segurados Porto Seguro Auto na cidade de São Paulo. Durante o período da madrugada, das 22h às 5h, o atendimento é priorizado com tempo máximo de chegada de 15 minutos após a abertura do chamado. Caso o atendimento ultrapasse os 15 minutos, o cliente terá 15% de desconto na renovação do seguro da Porto Seguro.

Entre os serviços contemplados estão as assistências mais frequentes nesse horário, como troca de bateria, pane elétrica, troca de pneus, envio de combustível e abertura do veículo em caso de chave trancada. A operação é conduzida pela Porto Serviço, garantindo qualidade técnica e rastreamento em tempo real.

O lançamento segue um movimento contínuo de busca por inovação em prestação de serviço. Com 80 anos de história, a Porto é reconhecida no mercado de seguros por antecipar tendências e criar soluções que unem tecnologia, agilidade e proximidade.

Ao longo dessa história, a companhia se destacou com a campanha “Trânsito Mais Gentil”, que promoveu uma direção mais consciente e segura. Além disso, foi a primeira a contar com uma frota própria de guinchos e a introduzir no Brasil, ainda na década de 80, a tecnologia “Brake Light”, que acende automaticamente a terceira luz de freio quando acionado o pedal, aumentando a segurança no trânsito.