Susep participa de encontro de CEOs mulheres do setor

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participou na última quarta-feira (10), em São Paulo (SP), de encontro com CEOs mulheres do mercado segurador, organizado pela CEO da Prudential do Brasil, Patrícia Freitas. Representando a Susep, participaram as Diretoras Jessica Bastos e Júlia Normande, além da Ouvidora, Aline Vieira, e da Coordenadora da Assessoria Técnica da Superintendência, Marcia Calvano.

O objetivo do evento, que está em sua terceira edição, foi propiciar um momento de diálogo em relação a temas relevantes para a autarquia e as lideranças femininas do setor.

Em sua fala, a Diretora Júlia destacou a importância desse tipo de evento para fomentar o diálogo entre a Susep e os diversos atores do mercado supervisionado. “Essa iniciativa é muito proveitosa para o nosso mercado. Esse contato direto é muito importante para que possamos endereçar algumas pautas que são de interesse de líderes tão relevantes para o nosso mercado. A nossa ideia é cada vez mais discutir pautas com grupos específicos que queiram apresentar suas demandas para a Susep”, afirmou Júlia.

Já a Diretora Jessica Bastos ressaltou a relevância do encontro para inspirar novos projetos para o próximo ano. “Como mulher e Diretora da Susep é particularmente especial para mim ter essas conversas com lideranças femininas do setor de seguros. Foi muito produtivo e nós, incluindo a Susep, saímos daqui alimentados com projetos para o próximo ano”, concluiu.

Patrícia Freitas agradeceu a presença das representantes da Susep e mencionou os principais temas abordados no encontro. “Celebramos mais um ano de muita construção do setor em parceria com a Susep. Pautas para expansão, nova Lei de Seguros, Opin, modernização tecnológica e uso de dados são essenciais para evoluirmos. Seguimos fortes e estas mulheres CEOs são exemplos de liderança”, afirmou.

Ao participar do encontro, a Susep demonstra seu compromisso em ouvir as necessidades do setor e incentivar iniciativas que promovam a diversidade e a equidade no mercado supervisionado.