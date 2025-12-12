Sabemi lança podcast “Sabe que é Seguro”

Como mais uma estratégia para se aproximar, falar a língua dos corretores e fomentar oportunidades de negócios, a Sabemi Seguradora lançou o podcast “Sabe que é Seguro”, publicado quinzenalmente, com quatro episódios já disponíveis no Spotify e no Youtube. A iniciativa traz uma abordagem leve e próxima do cotidiano dos corretores, promovendo conversas relevantes sobre o universo dos seguros.

Apresentado por Kauã Sommer, gerente de Marketing da Sabemi, o programa reúne especialistas da própria companhia e convidados estratégicos para debater temas atuais e compartilhar experiências que impulsionam o ecossistema do setor. “A proposta é construir pontes entre conhecimento técnico, tendências de mercado e experiências reais, contribuindo para o crescimento sustentável de todos os envolvidos no mercado de seguros”, afirma Kauã.

O episódio de estreia explora os bastidores da criação de produtos, com a participação de Jaqueline Testolin, gerente de Produtos e Inovação em Seguros, e Patrícia Daltoe, especialista em Produtos e Inovação. Jaqueline também participa do segundo episódio, que aborda a customização de seguros, ao lado de Janaína Serra, gerente nacional de Seguros.

No terceiro episódio, o foco está na integração entre as áreas Comercial e de Operações, com Janaína Serra e Vanessa Sorgatto, gerente de Operações de Seguros, discutindo como essa colaboração agrega valor a corretores e segurados. Já o quarto episódio destaca a inovação no setor e o papel ativo dos corretores e das empresas nesse processo. A conversa reúne Janaína Serra e Thiago Schmidt, gerente nacional de Affinity.

O podcast está disponível neste link: