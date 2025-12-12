Bradesco Seguros lança trilha Green Skills para corretores

Em sintonia com os desafios contemporâneos e impulsionado pelo debate global sobre sustentabilidade, ampliado pela COP30, que marcou a participação inédita do mercado segurador brasileiro no fórum internacional, o Grupo Bradesco Seguros expande seu portfólio de capacitação e lança a trilha de aprendizagem “Green Skills – Habilidades Verdes” na plataforma Universeg, destinada exclusivamente aos corretores de seguros.

A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a educação continuada e com a valorização da atuação dos profissionais que integram o ecossistema segurador, a trilha tem como objetivo desenvolver habilidades voltadas à sustentabilidade. Por meio dessa formação, os profissionais ganham instrumentos para enriquecer seus discursos de venda, alinhando-os às expectativas de consumidores cada vez mais conscientes. Os módulos abordam aplicações práticas das habilidades verdes em diferentes linhas de negócio: automóvel, ramos elementares, saúde, vida e previdência.

“Ao disponibilizar esta trilha, reforçamos não apenas nosso compromisso com o desenvolvimento profissional dos corretores, mas também com a promoção de uma cultura mais consciente e sustentável no mercado segurador. O corretor tem papel estratégico nessa transformação: ele é agente de confiança, orientação e, sobretudo, de influência positiva sobre as escolhas dos clientes”, destaca Valdirene Soares Secato, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A trilha se soma a outros conteúdos oferecidos na plataforma Universeg com foco em sustentabilidade, como os cursos “Fique por Dentro da Sustentabilidade” e a série voltada aos pilares Ambiental, Social e de Governança (ASG), evidenciando uma jornada de formação que estimula o engajamento dos corretores em temas relevantes para o futuro do setor.