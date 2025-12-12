Ultima atualização 12 de dezembro

Bradesco Seguros lança trilha Green Skills para corretores

Disponíveis na Plataforma Universeg, exclusiva para corretores, cursos abordam práticas sustentáveis aplicadas aos principais ramos do mercado segurador
Em sintonia com os desafios contemporâneos e impulsionado pelo debate global sobre sustentabilidade, ampliado pela COP30, que marcou a participação inédita do mercado segurador brasileiro no fórum internacional, o Grupo Bradesco Seguros expande seu portfólio de capacitação e lança a trilha de aprendizagem “Green Skills – Habilidades Verdes” na plataforma Universeg, destinada exclusivamente aos corretores de seguros.

A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a educação continuada e com a valorização da atuação dos profissionais que integram o ecossistema segurador, a trilha tem como objetivo desenvolver habilidades voltadas à sustentabilidade. Por meio dessa formação, os profissionais ganham instrumentos para enriquecer seus discursos de venda, alinhando-os às expectativas de consumidores cada vez mais conscientes. Os módulos abordam aplicações práticas das habilidades verdes em diferentes linhas de negócio: automóvel, ramos elementares, saúde, vida e previdência.

“Ao disponibilizar esta trilha, reforçamos não apenas nosso compromisso com o desenvolvimento profissional dos corretores, mas também com a promoção de uma cultura mais consciente e sustentável no mercado segurador. O corretor tem papel estratégico nessa transformação: ele é agente de confiança, orientação e, sobretudo, de influência positiva sobre as escolhas dos clientes”, destaca Valdirene Soares Secato, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A trilha se soma a outros conteúdos oferecidos na plataforma Universeg com foco em sustentabilidade, como os cursos “Fique por Dentro da Sustentabilidade” e a série voltada aos pilares Ambiental, Social e de Governança (ASG), evidenciando uma jornada de formação que estimula o engajamento dos corretores em temas relevantes para o futuro do setor.

