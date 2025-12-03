Prêmio Tokio Marine Hall celebra talentos da música instrumental

Reforçando o compromisso com a valorização da música brasileira, seis talentosos instrumentistas subiram ao palco na final do Prêmio de Música Instrumental Tokio Marine Hall, realizada na última quinta-feira (27). Em uma noite repleta de interpretações autorais, cada finalista também apresentou releituras de grandes sucessos do homenageado da edição, o cantor e compositor Ivan Lins, que celebra 80 anos em 2025.

O vencedor escolhido pelos jurados desta edição foi o pianista, arranjador, produtor musical e compositor Cristian Sperandir, acompanhado por sua banda, formada por Mateus Albornoz (contrabaixo) e Vaney Bertotto (bateria). Além das premiações definidas pelo júri, esta edição também abriu espaço para votação popular, que consagrou o baterista, compositor e educador, Guilherme Tófano. Após o anúncio dos vencedores, Ivan Lins apresentou um pocket show com seus grandes sucessos ao longo da carreira.

Idealizado pela Tokio Marine Seguradora, o prêmio tem como missão valorizar a música instrumental, ampliar a visibilidade de artistas talentosos e promover o acesso democrático da população à cultura. A iniciativa está alinhada à assinatura ‘Tokio ESG’, por meio da qual a Seguradora reafirma seu compromisso em contribuir para uma sociedade mais justa e transparente e pautada pelo uso responsável dos recursos naturais. Além das edições do Prêmio de Música Instrumental Brasileira, nos últimos anos a Tokio Marine tem apoiado outros projetos de apoio à música e cultura, cujos objetivos são promover, fomentar e dar visibilidade a novos artistas da música brasileira como o Música Para Todos, Palco Novos Talentos e Rock ao Piano.

Para Flávio Otsuka, Diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine, a iniciativa permite o reconhecimento de grandes talentos e dá a oportunidade de se apresentarem em uma das mais tradicionais casas de shows do País, como o Tokio Marine Hall, de forma acessível para a população. “Idealizar um prêmio dedicado à música instrumental brasileira é valorizar a cultura do País, além de ampliar a projeção desses artistas. Nesta edição, trazemos uma novidade especial: além do prêmio em dinheiro, os três primeiros colocados poderão gravar suas composições nos estúdios da Trama na Cena, garantindo que o reconhecimento vá além da cerimônia e gere um legado real para suas carreiras”, afirmou o executivo.

Além de Otsuka, o júri foi composto por Camila Frésca, doutora em Musicologia e mestre em Artes pela ECA-USP; Débora Gurgel, pianista, flautista, arranjadora e compositora paulistana, com mais de 30 anos de carreira na cena instrumental brasileira; Gustavo Vaz, músico, ator, compositor e comunicador mineiro, bacharel em Violão popular pela UFMG e Vera Figueiredo, baterista, compositora, produtora e referência na música instrumental brasileira.

Confira abaixo todos os artistas premiados na 3ª edição do Prêmio de Música Instrumental Tokio Marine Hall: