PGBL ganha força no fim do ano por vantagens fiscais

Para aqueles que estão pensando em investir em um plano de previdência privada que garanta um futuro financeiro mais sólido, seguro e com boa redução de impostos, até 26 de dezembro de 2025 o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é uma ótima opção. A modalidade, além de ser uma ferramenta estratégica para o planejamento financeiro e uma aposentadoria mais tranquila, oferece excelentes benefícios fiscais, especialmente, para quem faz a declaração completa do imposto de renda.

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), há pelo menos quatro anos os planos PGBL apresentam maior crescimento no mês de dezembro. De acordo com a autarquia, entre 2020 e 2024, o produto teve crescimento médio de 200% nos últimos meses de cada ano.

A gerente de Produtos da InvestSmart XP, Tatiana Guedes, explica: “o PGBL permite deduzir até 12% da renda bruta anual na hora da declaração do imposto de renda. A condição é válida para quem faz a declaração completa e contribua para alguma previdência social, como o INSS”.

Na prática, segundo a executiva, é uma forma eficiente de usar o próprio imposto de renda para investir, visto que a contribuição vai direto para a aposentadoria. “E isso leva a dois possíveis benefícios: maior restituição ou redução do imposto a pagar”, afirma Tatiana. Segundo a executiva, um investimento de longo prazo em PGBL pode levar tanto à dedução anual por um extenso período, quanto à cobrança de 10% da tabela regressiva do resgate.

A Previdência Privada oferece ao investidor uma combinação relevante de benefícios fiscais e sucessórios. Entre eles, destaca-se a possibilidade de o investimento alcançar a alíquota mínima de Imposto de Renda de 10% após dez anos da aplicação, no regime regressivo. Desconsiderando os ativos com tributação isenta, trata-se da menor alíquota de IR disponível entre as alternativas de investimento no país.

O benefício se aplica para o imposto declarado no ano subsequente. Ou seja, para quem aderir ao PGBL ainda em 2025, a dedução acontecerá apenas em 2026. “Estamos no momento ideal para a adesão ao plano! Um assessor de investimentos pode auxiliar a começar o novo ano com um bom planejamento financeiro e o PGBL é uma ótima ferramenta para presente e futuro”, ressalta a gerente de Produtos da InvestSmart

Iniciar o aproveitamento dos benefícios fiscais é um processo simples. Com o apoio de um assessor de investimentos, é possível estruturar as contribuições em PGBL de forma alinhada aos objetivos financeiros de cada investidor. “Os aportes podem ser mensais, pontuais ou realizados em períodos previamente definidos. O ponto fundamental é respeitar o limite de até 12% da renda tributável anual de cada contribuinte, garantindo o uso adequado do benefício fiscal”, destaca Tatiana.

E, segundo ela, para usufruir do benefício fiscal em seu potencial máximo, é importante que os recursos permaneçam investidos por, no mínimo, dez anos, prazo que permite o enquadramento na menor alíquota de Imposto de Renda no regime regressivo. Além disso, quanto maior o tempo de permanência dos recursos no plano, maior tende a ser a eficiência do benefício fiscal, somando-se à rentabilidade acumulada ao longo do período.