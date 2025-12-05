BVIX e Botafogo apresentam Seguro Viagem personalizado

A BVIX Seguradora promove o próximo domingo (7), uma ação de ativação para marcar o lançamento do “Seguro Viagem BVIX/Botafogo”, produto desenvolvido especialmente para torcedores do clube. A iniciativa ocorrerá durante a partida entre Botafogo e Fortaleza, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

O seguro é direcionado à torcida alvinegra e oferece coberturas e benefícios voltados a quem acompanha o time em viagens nacionais e internacionais. A ação reforça a parceria entre a seguradora e o Botafogo, aproximando o produto do público no ambiente do clube.

Segundo a BVIX, a proposta é criar uma experiência imersiva para o torcedor. Durante o jogo, o público poderá participar de iniciativas sensoriais, visuais e de entretenimento. A ativação ocupará diferentes áreas do estádio, com ambientação temática que remete ao novo produto.

Entre as ações previstas estão a exibição de vídeo oficial nas telas do Nilton Santos, sorteio de brindes personalizados, presença de influenciadores e comunicação visual destacando o lançamento. Equipes da companhia também estarão no local para apresentar as facilidades e coberturas do seguro.

De acordo com a direção comercial da BVIX, o objetivo é aproximar a seguradora do torcedor botafoguense por meio de um produto alinhado ao perfil do público.