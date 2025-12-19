EXCLUSIVO – O Grupo Bradesco Seguros inaugurou na última quinta-feira (18), seu novo espaço na Avenida Paulista, em São Paulo. O local reúne áreas comerciais, salas de reunião, treinamento e convivência, e integra o movimento de reposicionamento da companhia, que reforça a estratégia de proximidade com os profissionais responsáveis por cerca de 95% da produção do grupo.

Concebido como um ambiente de negócios, o novo escritório busca facilitar a interação entre corretores, clientes e as diferentes áreas comerciais da seguradora. Segundo a companhia, mais do que uma mudança de endereço, a iniciativa simboliza a retomada da Avenida Paulista como um polo estratégico para o mercado de seguros.

Durante o evento de inauguração, os executivos ressaltaram que o espaço foi projetado para ir além de uma função institucional, oferecendo estrutura para negociações, reuniões com clientes e resolução mais ágil de demandas operacionais. A concentração de todas as áreas comerciais no mesmo prédio, avalia a empresa, contribui para maior eficiência dos processos e redução de fricções no atendimento.

Para o diretor-presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, o movimento ocorre em um momento de perspectivas positivas para o setor. “O mercado está trabalhando com um crescimento de cerca de 8% para 2026 e nós estamos crescendo em todos os produtos e regiões”, afirmou. Na avaliação do executivo, o ambiente regulatório tende a contribuir para esse avanço. “A nova Lei Geral de Seguros será positiva para regular o mercado e dar mais conforto na relação entre empresas e consumidores, reduzindo fricções e reclamações”, completou.

Na área de saúde, o cenário também é visto com otimismo. Segundo Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde, 2025 foi um ano de ajustes. “Foi um período de arrumação da casa, de retorno a um padrão de sinistralidade mais sustentável”, afirmou. A companhia lançou recentemente novos produtos em praças como São Paulo, Porto Alegre e Brasília, ampliando o portfólio com foco em qualidade e acessibilidade.

O crescimento das pequenas e médias empresas tem sido um dos principais vetores do negócio. Atualmente, a Bradesco Saúde atende mais de 1 milhão de beneficiários, distribuídos em cerca de 180 mil empresas contratantes. “São as PMEs que mais crescem na companhia. Elas respondem por grande parte dos empregos gerados no país, e os benefícios, especialmente saúde, tornaram-se fundamentais para atrair e reter talentos”, destacou Bitter.

No segmento de vida e previdência, os executivos também apontam oportunidades para os próximos anos. De acordo com Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, mudanças na tributação impactaram o desempenho do VGBL, mas o PGBL voltou a ganhar tração. “Há um potencial de arrecadação em previdência dedutível da ordem de R$ 200 bilhões, enquanto o mercado hoje movimenta cerca de R$ 50 bilhões”, afirmou.

O mercado de seguros de vida segue em expansão, impulsionado por um consumidor mais consciente. Para Castello, 2026 pode marcar um avanço importante com a regulamentação do Universal Life. “O mercado aguarda essa definição para que possamos desenvolver novos produtos e levar mais soluções ao consumidor”, disse.

Para Fábio Tobias, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, o novo espaço na Avenida Paulista materializa a centralidade do corretor na estratégia da companhia. “É um ambiente pensado para gerar negócios, aproximar as pessoas e dar mais velocidade às negociações”, conclui.

Nicholas Godoy, de São Paulo.