A tradicional campanha Apae Noel, iniciativa de arrecadação da Apae Brasil que há quatro décadas mobiliza o país em prol da inclusão, apresenta um novo modelo para potencializar seu impacto social. Com consultoria da MDM8, empresa que presta serviço para a entidade filantrópica através da captação de parcerias no mercado de capitalização, a instituição modernizou a mecânica da campanha ao inserir os títulos de capitalização da modalidade filantropia premiável, ampliando as oportunidades de participação e engajamento.

Os títulos são emitidos pela Capemisa Capitalização, que abraçou o projeto desde o início, garantindo a estrutura jurídica e operacional necessária para viabilizar o produto. A campanha conta com autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep), reforçando a transparência e a segurança de toda a operação.

Com apenas R$ 1, qualquer pessoa acima de 16 anos pode concorrer a prêmios em dinheiro e contribuir diretamente para o atendimento das mais de 1,7 milhão de pessoas apoiadas pela rede apaeana que, há mais de sete décadas, promove a inclusão social, defendendo os direitos de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, atendidas pelas Apaes em todo o território nacional.

O título é de pagamento único e, ao adquiri-lo, o participante cede o direito de resgate, destinando integralmente o valor ao fortalecimento de projetos, serviços e ações da Apae Brasil, impactando diretamente as 2.265 Apaes espalhadas pelo país.

“A Edição Apae Noel mostra como é possível unir propósito e oportunidade. Nessa época do ano, as pessoas estão mais mobilizadas a fazer o bem, e o título de capitalização é um caminho acessível e seguro para apoiar uma causa reconhecida, com a vantagem de ainda poder ser premiado”, destaca Marcio Coutinho, diretor de Capitalização da seguradora.

Além do impacto social, a campanha oferece a chance de concorrer a prêmios especiais: um prêmio de R$ 300 mil; três prêmios de R$ 20 mil; 40 prêmios instantâneos de R$ 1 mil e 500 prêmios instantâneos de R$ 200. Outros detalhes sobre datas de sorteios, locais de venda e regulamento estão disponíveis em www.filantropiadepremios.com.

“A campanha Apae Noel sempre foi um símbolo de solidariedade e mobilização nacional e, este novo formato de captação, por meio dos títulos de capitalização, fortalece a nossa missão de engajar cada vez mais pessoas na nossa causa. Cada Título adquirido representa não somente a chance de ser premiado, mas também um gesto concreto de apoio às 2.265 Apaes e às pessoas com deficiência intelectual e múltipla atendidas pela nossa Rede”, afirma Jarbas Feldner, presidente da Apae Brasil.