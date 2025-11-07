Wiz Co tem alta de 9,1% na receita e recorde de R$1 bi em prêmios

O Grupo Wiz Co atingiu R$1 bilhão em emissões de prêmio de seguros, o que representa um avanço de 9,2% na comparação com o 3T24. No que diz respeito à Receita Líquida consolidada, o resultado do 3T25 foi de R$289,5 milhões, 9,1% superior ao realizado no 3T24.

“Além do recorde em emissões de prêmios no trimestre, estamos com quase R$3 bilhões no acumulado do ano, o que nos posiciona 12,0% acima do 9M24. Tudo isso, feito em cenário macroeconômico conturbado, o que reforça nossa capacidade em atuar nos mais diferentes contextos, sejam eles favoráveis ou não”, explica Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co, em mensagem aos acionistas.

O principal destaque dentro do expressivo resultado foi o Segmento de Seguros, que cresceu 22,7% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo R$185,6 milhões em Receita Líquida – que representa 64,1% da Receita Líquida Total. As unidades com melhor desempenho comercial dentro do período foram a Bmg Corretora e a BRB Seguros, cujos prêmios emitidos foram de R$258,4 milhões e R$215,2 milhões, respectivamente.

Também houve crescimento expressivo do Lucro Líquido Consolidado, de R$101,7 milhões, 14,9% maior em relação ao 3T24. Acompanhando o mesmo ritmo, o Lucro Líquido da Controladora teve crescimento de 10,5% e atingiu os R$55,4 milhões. “A consistência apresentada nos últimos trimestres corroborou também para o resultado do EBITDA Consolidado, que atingiu os R$194,3 milhões no 3T25, superando em 3,6% o 3T24”, complementa Marcus Vinícius.

No segmento de seguros, a Wiz Co bateu o recorde de R$1 bilhão em prêmios emitidos no terceiro trimestre de 2025 e está próxima de atingir os R$3 bilhões no acumulado dos nove meses do ano. Destacaram-se a BMG Corretora, que cresceu 150,5% em prêmios emitidos nos produtos de saúde, a BRB Seguros, com crescimento de 2,9% na emissão de prêmios no trimestre, e a Wiz Corporate, que cresceu 54,9% em relação ao 3T24 – recorde histórico, com grande contribuição do produto Garantia.

“A Receita Líquida do segmento de seguros cresceu 22,7% em relação ao 3T24, resultando também em um crescimento de 13% no Ebitda Consolidado do período. O Lucro Líquido do segmento atingiu o crescimento de 30,1%, na comparação 3T24 vs. 3T25, e 35,6% se compararmos o acumulado de 2024 e 2025”, conta Marcus Vinícius.

O executivo explica que o crescimento do segmento de seguros tem contribuído ano a ano para os resultados positivos da companhia. “Em comparações anuais, os seguros hoje representam mais de 60% da Receita Líquida da companhia, o que mostra que nossas apostas, tanto na modernização dos produtos quanto no investimento para expansão do segmento, têm se mostrado certeiras”, completa.

Em setembro deste ano, a Wiz Co publicou seu Relatório de Sustentabilidade, que mostra as iniciativas ESG e seus impactos para os públicos interno e externo. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a Wiz Co está entre as mil maiores empresas do país, segundo o ranking Valor1000 – única corretora de seguros a figurar no ranking deste ano.

Outro avanço importante, no que diz respeito à tecnologia, é a plataforma proprietária da empresa, a Wiz Pro. “Seguimos alinhados à nossa visão de que investir em tecnologia é pensar o negócio a curto, médio e longo prazo”, conta Marcus Vinícius. A plataforma é composta por quatro módulos – vendas, operações, gestão e engajamento – e já é utilizada por sete unidades do grupo em suas rotinas diárias.

Destaques do 3T25