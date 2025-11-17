TransUnion lança solução de IA para prevenir fraudes digitais

A TransUnion apresentou uma nova versão do TruValidate Device Risk, solução que utiliza inteligência artificial, análise comportamental e dados históricos de reputação de dispositivos para apoiar empresas na prevenção a fraudes digitais. A ferramenta amplia o portfólio B2B da companhia e foi desenvolvida para antecipar riscos sem comprometer a experiência de usuários em jornadas digitais.

O TruValidate Device Risk rastreia relações entre dispositivos e contas a partir de dados históricos e reputação digital, com base no maior consórcio global de risco de dispositivos. A solução analisa milhares de atributos para identificar padrões ocultos, ambientes virtuais, bots e tentativas de evasão, oferecendo uma camada independente de identidade digital.

Segundo Wallace Massola, Head de Soluções de Prevenção a Fraudes da TransUnion Brasil, a base de dados da companhia é um dos diferenciais da tecnologia.

“A TransUnion possui mais de 10 bilhões de dispositivos únicos reconhecidos globalmente, incluindo mais de 100 milhões no Brasil. O TruValidate Device Risk reúne mais de duas décadas de informações, o que permite antecipar riscos com precisão e contribuir para jornadas seguras e sem fricção”, afirma.

A solução opera com regras configuráveis e modelos de machine learning ajustáveis a diferentes perfis de risco. Pode ser integrada a aplicativos ou plataformas web e aplicada em etapas como criação de conta, login, pagamento e checkout.

O TruValidate Device Risk atende setores como serviços financeiros, varejo e pagamentos, seguradoras, saúde, telecomunicações, e-commerce, agências de viagens, hospitalidade, plataformas de jogos e serviços on-line. A solução reconhece dispositivos conectados sem exigir dados pessoais identificáveis.

A solução atua em diferentes setores para enfrentar desafios específicos. No segmento de serviços financeiros, a solução ajuda na prevenção de tomada de conta (ATO), garante um onboarding seguro e reduz falsos positivos. No varejo e pagamentos, contribui para a mitigação de estornos e aumento das taxas de aprovação. No setor de seguros, identifica sinistros fraudulentos e atua contra corretores irregulares. Para o setor público, reforça a proteção contra roubo de identidade e mantém a integridade das transações. Já em jogos e apostas, bloqueia abusos promocionais e evita evasão de autoexclusão.

Entre os principais casos de uso, a solução permite prevenir ATOs por meio da análise comportamental e do histórico de dispositivos, detectar identidades sintéticas a partir de inconsistências digitais, mitigar fraudes em pagamentos sinalizando transações de risco e prevenir abuso de promoções ao identificar reincidência de dispositivos. Também realiza a detecção de bots e ambientes virtuais, incluindo VPNs, proxies e spoofing, além de fornecer reconhecimento persistente de dispositivos sem depender de cookies.