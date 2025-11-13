Durante o mês de novembro, a seguradora Mapfre realiza uma série de iniciativas voltadas à saúde dos homens, em apoio ao Novembro Azul, movimento que chama atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças que afetam o público masculino.

Com o tema “Mais tempo para viver”, a campanha busca estimular o autocuidado e o acompanhamento médico regular, aliando condições especiais em seguros de vida e acesso facilitado a exames preventivos em todo o país.

Até o dia 30, clientes do programa ‘Mapfre Cuidando de Você’ podem realizar um check-up masculino pelo valor promocional de R$150, que inclui consulta on-line com urologista, exames laboratoriais e de imagem, além de retorno médico virtual para avaliações.

No mesmo período, as contratações do seguro ‘Vida Você Multiflex’, voltado à proteção individual, e do ‘Doenças Graves’, que cobre 25 diagnósticos complexos, terão 10% de desconto. A iniciativa busca estimular o planejamento financeiro e o cuidado com a saúde como parte de um estilo de vida mais equilibrado.

Os corretores parceiros também participam da mobilização. Profissionais inscritos no programa Millas MAPFRE acumularão pontuação em dobro nas vendas de produtos de Vida ao longo de novembro. As milhas integram o Club Milla, campanha de incentivo da companhia que premiará os profissionais com uma viagem à República Dominicana em 2026.

Para Hilca Vaz, diretora de Vida, Previdência e Capitalização da Mapfre, o Novembro Azul é uma oportunidade de falar sobre temas ainda pouco discutidos entre os homens. “Muitos deixam de procurar o médico por falta de tempo ou por vergonha, e isso pode atrasar diagnósticos importantes. Cuidar da saúde é um gesto de responsabilidade e amor próprio. A prevenção salva vidas e garante mais tempo de qualidade com a família”, afirma.