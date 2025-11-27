BB Seguros lança campanha BB Friday com benefícios

A BB Seguros iniciou, em novembro, a campanha BB Friday, que oferece benefícios para clientes que contratarem determinados produtos do portfólio de seguros e capitalização durante o período promocional. Para participar da ação “Comprou, Cadastrou, Ganhou”, é necessário contratar uma modalidade participante e realizar o cadastro no site oficial da campanha.

Os produtos podem ser contratados pelos canais da BB Seguros ou do Banco do Brasil (aplicativo, internet banking, agências e centrais de atendimento) entre 17 e 28 de novembro. O cadastro deve ser feito até 12 de dezembro, e apenas contratos vigentes e adimplentes serão elegíveis aos benefícios.

Os destaques desta edição são os seguros de Vida, Empresarial e Residencial. A campanha prevê acúmulo de Pontos Livelo em proporções diferentes conforme o produto escolhido. No caso da contratação conjunta do Seguro de Vida e do Seguro Residencial, pessoas físicas podem receber cashback de até R$ 450, distribuído em seis parcelas, condicionado à adimplência e vigência do contrato.

O limite para recebimento é de 50 mil Pontos Livelo por CPF ou CNPJ, exceto para o Seguro Ouro Vida Produtor Rural, cujo teto é de 30 mil pontos.

Segundo Renata Rodrigues, Superintendente Executiva de Clientes e Estratégia Comercial da Brasilseg, “a BB Friday é uma oportunidade para que mais pessoas conheçam e utilizem soluções de seguro que fazem diferença no dia a dia. Ao oferecer benefícios adicionais, buscamos estimular a cultura de proteção e facilitar o acesso a coberturas essenciais, como vida, residencial e empresarial”.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site oficial.