O mercado segurador de Alagoas (exceto saúde suplementar) movimentou R$ 1 bilhão no primeiro semestre de 2025, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado representa crescimento de 1,2% em relação ao mesmo período de 2024, com destaque para os ramos automóvel, vida e habitacional, além de fortes avanços em seguros patrimoniais e de engenharia.

O seguro de automóveis segue como o principal produto do mercado alagoano, com arrecadação de R$ 131,8 milhões, alta de 4,7%. Em seguida, o seguro de vida registrou R$ 77 milhões em prêmios, avanço de 14,7%, consolidando-se como uma das carteiras mais relevantes do estado. O seguro habitacional movimentou R$ 20,5 milhões, crescimento de 26,2%, enquanto o residencial somou R$ 16,8 milhões, com expansão de 20,6%.

O seguro empresarial apresentou o maior crescimento entre os ramos tradicionais, com alta de 32,5% e arrecadação de R$ 10,4 milhões. Já o seguro de transportes registrou R$ 3,6 milhões (+14,1%), seguido pelo condominial, com R$ 2,2 milhões (+34,2%). Os seguros marítimos e aeronáuticos tiveram forte desempenho proporcional, com R$ 2,2 milhões arrecadados e expressiva alta de 174,8%. O ramo de risco de engenharia também se destacou, dobrando de tamanho, com crescimento de 100,9% e R$ 1,6 milhão movimentados. Por fim, o seguro de viagem manteve ritmo positivo, com R$ 1 milhão e aumento de 37,4%.

No mesmo período, o setor devolveu à sociedade R$ 306,9 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, o que representa um aumento expressivo de 31,9% frente ao primeiro semestre do ano anterior. O ramo de automóveis concentrou o maior volume de pagamentos, com R$ 89,3 milhões (+14,6%). O destaque, contudo, veio dos grandes riscos, com R$ 55,4 milhões pagos e um salto de 6.228,2% — reflexo de sinistros pontuais de grande porte. Outros ramos também registraram altas significativas, como vida (+164,5%, R$ 10,3 milhões), risco de engenharia (+165,8%, R$ 0,3 milhão), transportes (+20,2%, R$ 3,2 milhões) e viagem (+30,9%, R$ 0,9 milhão).

De acordo com Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o desempenho de Alagoas mostra um mercado em consolidação, com crescimento em praticamente todas as carteiras e maior conscientização sobre a importância do seguro. “O avanço em ramos patrimoniais e corporativos, aliado à expansão contínua dos seguros de vida, indica um amadurecimento claro do mercado alagoano. Há uma busca crescente por proteção, tanto de famílias quanto de empresas, o que reforça o papel do seguro como instrumento de segurança financeira e desenvolvimento regional”, avalia.