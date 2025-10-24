Formação em seguros transforma carreira e impulsiona novos profissionais

A trajetória de Rodrigo de Oliveira, de Ribeirão Preto (SP), mostra como a formação especializada pode transformar carreiras e abrir portas no mercado de seguros. Aos 30 anos, ele acaba de concluir a graduação em Gestão de Seguros pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), instituição referência na formação de profissionais do setor.

Antes de conhecer o segmento, Rodrigo trabalhava como motorista de aplicativo. As dificuldades que enfrentou no início da carreira foram o ponto de virada. “Tive vários sinistros e, em alguns deles, os veículos que eu dirigia não tinham seguro. Foi aí que passei a me interessar por esse importante mecanismo de proteção”, conta.

A curiosidade o levou ao Curso para Habilitação de Corretores de Seguros da ENS. Aprovado para atuar em todos os ramos, ele decidiu continuar estudando e se aprofundar na área. “Quis me aprofundar em um curso de nível superior e encontrei a Graduação em Gestão de Seguros, na qual prontamente me inscrevi. Havia outras faculdades, mas não chegavam ao nível da ENS, que é uma referência para mim”, afirma.

Rodrigo recebeu o diploma em cerimônia de colação de grau realizada no início de outubro, acompanhado da família. Ele avalia o resultado com entusiasmo: “A minha experiência na graduação da ENS foi ótima, valeu muito a pena fazer”.

A Graduação em Gestão de Seguros é voltada a quem já atua ou deseja ingressar no setor, com aulas ao vivo e duração de dois anos. O curso é avaliado com nota máxima pelo MEC e está com inscrições abertas para as turmas de 2026, que começam em fevereiro.