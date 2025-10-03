O mercado segurador das regiões Norte e Nordeste, desconsiderando o segmento de saúde suplementar, arrecadou R$ 18,95 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O desempenho positivo reflete a expansão de diferentes ramos, impulsionados pela maior conscientização da população sobre proteção patrimonial e pessoal.

Entre os destaques, o seguro de vida arrecadou R$ 1,61 bilhão, com avanço de 13,9% em relação ao mesmo período de 2024. O ramo de automóveis, maior carteira da região, movimentou R$ 2,57 bilhões, crescimento de 8,3%. Outros segmentos apresentaram expansão expressiva, como o residencial (R$ 243,4 milhões; +14,7%) e o habitacional (R$ 299,5 milhões; +26,0%). O seguro de viagem registrou alta de 57,7%, totalizando R$ 23,7 milhões, enquanto os seguros marítimos e aeronáuticos saltaram 43%, alcançando R$ 55,3 milhões.

Do lado das indenizações, benefícios, resgates e sorteios, as seguradoras do país devolveram à sociedade R$ 131,7 bilhões no período. Desse montante, R$ 4,8 bilhões tiveram origem na área de atuação do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o que representou crescimento de 1,6%.

Na análise por ramos, o seguro de automóveis respondeu pelo maior volume de pagamentos, com R$ 1,64 bilhão, alta de 14,3%. O ramo habitacional registrou R$ 98 milhões em indenizações (+30,5%), seguido por transportes, com R$ 98,3 milhões (+21%). Já os seguros marítimos e aeronáuticos tiveram o maior salto proporcional: R$ 29,6 milhões em pagamentos, avanço de 411,9%. O seguro de viagem devolveu R$ 15,9 milhões, alta de 43,2%, enquanto o empresarial registrou R$ 60,6 milhões (+65,5%) e grandes riscos, R$ 51,6 milhões (+22,3%).

De acordo com Edmir Ribeiro, presidente do Sindsegnne, os números reforçam a relevância da atividade seguradora na proteção de pessoas e empresas. “O seguro se consolida cada vez mais como instrumento de estabilidade financeira e social, especialmente em regiões que enfrentam desafios de infraestrutura e de desenvolvimento. Crescer com responsabilidade e ampliar o acesso à proteção são nossos maiores compromissos”, destacou.