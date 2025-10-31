EXCLUSIVO – O Grupo Porto anunciou no dia 22 de outubro que Patricia Chacon assumirá o cargo de CEO da vertical de Seguros a partir de 1º de janeiro de 2026. A executiva sucederá Rivaldo Leite, que passará a atuar como conselheiro e consultor estratégico, liderando as operações no Uruguai. A mudança faz parte de um processo de sucessão planejado e de reorganização interna da seguradora, que busca organizar sua estratégia de crescimento e fortalecer áreas de tecnologia, dados e governança.

Atualmente, Paticia ocupa o cargo de Chief Operating Officer (COO), responsável pelas carteiras de Auto, Patrimonial e Vida. Ela ingressou na Porto em dezembro de 2023 e, desde então, vem conduzindo projetos voltados à melhoria da jornada do cliente e à ampliação do portfólio de produtos. Segundo o comunicado feito pela companhia, a escolha de seu nome para o comando da companhia reflete um movimento de continuidade, mas também de modernização na gestão.

“É uma honra muito grande ser parte do time da Porto Seguro. Essa empresa tem uma essência muito forte de cuidado e de proteção dos sonhos das pessoas. Este é um momento de continuidade, nosso compromisso é manter viva a estratégia pautada na experiência do cliente e do corretor, acelerando programas de melhoria e expandindo o portfólio”, afirmou a executiva.

Patricia destacou que a transição ocorre de forma natural, a partir do trabalho conjunto com Rivaldo Leite nos últimos dois anos. “Tenho um respeito e uma gratidão imensa pela generosidade do Rivaldo em compartilhar seu conhecimento sobre a Porto e o mercado. Trabalhamos lado a lado nesse processo de transformação e o que estamos vivendo agora é uma continuação dessa missão em comum”, disse.

A executiva lembrou ainda que o lançamento recente de um novo portfólio de produtos, que inclui seguros de entrada, premium e private, é resultado direto dessa jornada com Rivaldo. Segundo ela, como primeiros passos, ela deseja focar em tornar o seguro mais acessível e relevante para diferentes públicos. “Queremos ampliar o alcance da proteção, com soluções simples e adaptadas às necessidades de cada cliente”, afirmou.

Além da mudança no comando, a companhia também anunciou ajustes no Comitê Executivo. Marcos Sirelli passa a ocupar a vice-presidência de Tecnologia, Dados e Atendimento, enquanto Emílio Bentancourt assume a diretoria de Riscos, Controles Internos, Compliance e Governança. As alterações reforçam a aposta da Porto em eficiência, inovação e fortalecimento da governança corporativa.

O movimento acontece em um momento de transformações profundas no setor de seguros, marcado pela digitalização, pelo avanço das insurtechs e por novas exigências regulatórias. O mercado vê a nomeação de Chacon como um passo importante na consolidação de uma liderança voltada à experiência do cliente e à integração entre negócios tradicionais e digitais.

A chegada da executiva ao topo da Porto Seguro também tem um simbolismo relevante. Chacon será mais uma mulher ocupando um dos cargos mais altos dentro de uma empresa em um setor ainda predominantemente masculina. Patricia, no entanto, além de se sentir honrada com esse simbolismo, conta que a dimensão coletiva e foco em proteger a socieade da melhor forma segue sendo seu maior foco em seu novo desafio. “Nosso propósito é continuar sendo um porto seguro para as pessoas. Esse é o norte que guia cada decisão da empresa”, conclui.

Nicholas Godoy, de São Paulo.