FenSeg defende apoio a pequenos produtores no seguro rural

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) marcou presença na 2ª edição do Agro Horizonte, promovido pela revista Globo Rural, em Brasília. A entidade foi representada por Glaucio Toyama, presidente da Comissão de Seguro Rural da FenSeg, que participou do painel sobre finanças, seguros e tecnologia.

Durante o debate, Toyama destacou que fortalecer o seguro rural passa por canalizar as políticas públicas para os produtores mais vulneráveis, fundamentalmente os pequenos e médios produtores, que em períodos com baixas margens e alta volatilidade climática não têm ferramentas próprias para lidar com estes fatores.

“O agronegócio é composto por todos os produtores — do pequeno horticultor ao grande sojicultor. A política pública precisa priorizar o produtor vulnerável, porque necessitam de apoio nos momentos mais difíceis, com estabilidade de oferta de crédito e seguros com custos mais equilibrados”, afirmou.

Toyama também ressaltou o papel da tecnologia e da inovação na evolução do seguro rural, apontando que as seguradoras já utilizam ferramentas como telemetria, imagens de satélite e produtos inovadores, a exemplo do seguro paramétrico e do seguro de renda. “A inovação é o caminho para ampliar o acesso à proteção e fortalecer a resiliência do campo”, destacou.

O painel reuniu Gustavo Freitas (Sicredi), José Ângelo Mazzillo Júnior (CNA) e André Guillaumon (BrasilAgro), sob moderação de Rafael Walendorff (Valor Econômico), e contou com a presença de autoridades e lideranças do setor agropecuário.

O Agro Horizonte é um espaço de diálogo sobre os rumos do agronegócio, reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir competitividade, sustentabilidade e inovação no campo.