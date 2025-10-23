Pottencial Seguradora adota IA para agilizar cotações

Com o objetivo de promover ainda mais agilidade, precisão e eficiência nos processos de cotação de seguros, a Pottencial Seguradora acaba de lançar uma funcionalidade baseada em inteligência artificial (IA) capaz de extrair informações relevantes dos contratos anexados pelos corretores para preencher os campos de cotação. Em um primeiro momento, a ferramenta estará disponível apenas para o produto Seguro Garantia, na modalidade Performance Público, e será disponibilizada para outras modalidades em breve.

A companhia segue uma tendência observada pelo mercado segurador. Conforme dados da Confederação Nacional de Seguros (CNSeg), em dezembro de 2024, 84% das empresas do setor atingiram suas expectativas de melhoria na experiência do cliente e 56% elevaram suas projeções de ganhos financeiros por meio de investimentos em inovação.

No mercado segurador em geral, a IA generativa gerou US$ 761,4 milhões (aproximadamente R$ 4,2 bilhões) em 2022, com expectativas de gerar US$ 14,4 bilhões (mais de R$ 80 bilhões) até 2032, uma taxa de crescimento anual de 34,4% segundo o relatório da Allied Market Research. “A inteligência artificial atingiu um nível de acessibilidade enorme e a Pottencial, que usa o recurso para processos internos há mais de um ano, já atingiu maturidade de treinamento em inúmeros modelos. Com o nível de excelência conquistado, sua disponibilização a nossos parceiros acelera e reduz erros em processos, permitindo que foquem em tarefas de maior valor intelectual e fechem mais negócios”, afirma Carlos Ferreira Quick, Vice-Presidente da Pottencial Seguradora.