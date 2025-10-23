MetLife anuncia Marcelo Vighi como novo CIO no Brasil

A MetLife anuncia Marcelo Vighi como seu novo Chief Information Officer (CIO) no Brasil. Com 27 anos de experiência na área de tecnologia, Vighi chega à companhia com o desafio de impulsionar a jornada de transformação digital da MetLife, fortalecendo a integração entre negócios e tecnologia e promovendo uma cultura ainda mais ágil e inovadora onde a inteligência humana é potencializada pela Inteligência Artificial (IA).

Com passagem por empresas como Getnet, Sicredi, Dell, IBM e Agibank, Vighi reúne uma sólida trajetória no setor financeiro e em grandes corporações globais. Especialista em infraestrutura tecnológica, nuvem híbrida e eficiência operacional, ele também é reconhecido por sua liderança inspiradora e por fomentar ambientes colaborativos e diversos, conectando times multidisciplinares em torno de um propósito comum: gerar impacto positivo por meio da inovação. Atuando no universo de aceleradoras continuamente, Marcelo participa ativamente em mentorias para startups, inclusive no setor de seguros, fornecendo insights para Data Analytics e Inteligência Artificial.

“A MetLife é uma empresa que entende a tecnologia como habilitadora de novas experiências e de um modelo de negócios cada vez mais conectado com as necessidades das pessoas. Quero contribuir com o propósito de ampliar essa visão, integrando inovação, dados e empatia para impulsionar a evolução digital da companhia e entregar valor real para clientes, parceiros e colaboradores”, afirma Marcelo Vighi, CIO da MetLife Brasil.

Formado em Gestão de Negócios e Estratégia e com Mestrado Profissional Internacional pela Unisinos e Université de Poitiers, Vighi também concluiu o programa executivo Leading Change and Organizational Renewal da Stanford Graduate School of Business, nos Estados Unidos.