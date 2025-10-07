Durante décadas, o seguro auto foi visto como caro, burocrático e distante. Essa imagem ainda persiste, mas começa a mudar – e quem está puxando essa virada são os corretores.

Na Justos, acreditamos que a nova reputação do seguro no país será construída sobre três pilares: tecnologia, transparência e proximidade. E, para que essa mudança seja efetiva, precisamos caminhar lado a lado com os corretores. Tenho visto de perto que elesnão são apenas intermediários comerciais, mas sim consultores estratégicos que ajudam a traduzir inovação em valor real para o cliente.

Minha experiência à frente da Justos me mostra o quanto a reputação de uma seguradora se fortalece quando combina eficiência digital com relacionamento humano. Foi ouvindo corretores que nós desenvolvemos soluções como a ativação agendada de apólices, que evita sobreposição de custos e garante a manutenção da Classe de Bônus. Também foi em parceria com eles que aprimoramos nosso Portal do Corretor, uma plataforma pensada para oferecer clareza, autonomia e ferramentas práticas de gestão. Hoje, por exemplo, o corretor consegue acompanhar em tempo real o status das apólices, consultar comissionamentos de forma organizada e acessar materiais de suporte sem precisar acionar diferentes canais. Isso significa menos tempo gasto em tarefas administrativas e mais espaço para se dedicar ao relacionamento consultivo com os clientes.

Esses exemplos refletem um ponto central: a construção de confiança. Se o seguro auto ainda sofre com a percepção de ser um produto distante, cabe a nós, seguradora e corretores, mostrar que pode ser o contrário: simples, justo e próximo. Quando um cliente percebe que sua seguradora o escuta, entrega processos digitais intuitivos, oferece precificação baseada no comportamento real ao volante e, ao mesmo tempo, tem um corretor disponível para aconselhá-lo, a reputação do setor se eleva como um todo.

Eu estou convencido de que a próxima década será marcada pela consolidação de um modelo em que inovação tecnológica e consultoria humana andam juntas. Esse é o caminho para que o seguro auto deixe de ser visto como um mal necessário e passe a ser reconhecido como um serviço de valor, que protege famílias e gera impacto positivo no trânsito.

Nosso compromisso na Justos é claro: seguiremos investindo em tecnologia, mas sempre com a certeza de que os corretores são aliados indispensáveis para transformar a experiência do cliente e, com isso, construir uma nova reputação para o seguro no Brasil. Esse é meu convite para todo o mercado: a reputação do seguro no Brasil será construída em parceria – e os corretores estão no centro dessa transformação.

Por Dhaval Chadha, CEO e cofundador da Justos.