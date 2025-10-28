Caburé Seguros apresenta projeto de telemedicina na COP30

O Grupo Caburé Seguros participa da COP30, principal conferência internacional sobre mudanças climáticas, apresentando o case Dr. Anjo, plataforma de telemedicina criada em 2021 que ofereceu mais de 1 milhão de consultas médicas gratuitas às vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

Reconhecida internacionalmente com premiação no Co-creators da Expo 2025 Osaka-Kansai, no Japão, a iniciativa será destaque no painel “Inovação e solidariedade em tempos de crise”, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Cojan), em Belém (PA). O Dr. Anjo conecta pacientes a médicos especialistas de forma remota e segue em operação após a fase emergencial, ampliando o acesso à saúde em regiões com menor cobertura presencial.

Durante o evento, o Grupo Caburé Seguros discutirá o papel do setor na promoção de serviços de saúde e na resposta a desastres climáticos, reforçando o compromisso da companhia com a inovação e a sustentabilidade social.