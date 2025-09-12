Zurich cresce 13,9% nas vendas via assessorias

A estratégia de expansão geográfica da Zurich Seguros, baseada na ampliação do relacionamento e no crescimento da base de corretores parceiros, segue em desenvolvimento, com resultados consistentes ao longo dos últimos anos. Um dos pilares dessa expansão está nas assessorias de seguros.

Em 2025, até junho, as vendas via assessorias cresceram 13,9% em comparação ao mesmo período de 2024 – ano em que a companhia já havia registrado crescimento de 16,5% no total de prêmio emitido via assessorias. O resultado reforça o trabalho conduzido pela seguradora para integrar as assessorias às demais estratégias de expansão em todo o Brasil, como a Filial Digital, a ampliação do time comercial e as agendas de relacionamento junto aos corretores.

Com o objetivo de ampliar a capilaridade e ficar mais próxima dos mercados locais, a Zurich organizou uma estrutura com mais de 80 assessorias parceiras, posicionadas em 20 estados brasileiros.

Luiz Gasperi, Superintendente de Relacionamento com Corretores e Assessorias da Zurich, afirma que a evolução tem sido positiva desde 2021, quando a companhia acelerou esse modelo de negócio. “As assessorias funcionam como uma extensão de nossas filiais físicas, alinhadas ao nosso objetivo de estar próximos dos corretores. Impulsionamos a expansão geográfica não apenas para entrar em novas localidades, mas também para fortalecer a atuação em mercados em que já atuávamos”, explica.

Além de ampliar sua atuação, a Zurich investiu na simplificação de processos e na oferta de ferramentas de gestão para as assessorias, que contam com os mesmos recursos utilizados pela equipe interna da companhia. Essa padronização contribui para a eficiência operacional e o acompanhamento estratégico dos resultados comerciais junto aos corretores parceiros.

Karla Segatto, da Cerrado Assessoria, conta que o trabalho em parceria com a Zurich tem sido fundamental na expansão dos negócios da empresa na região de Goiás. “O suporte comercial da Filial Goiânia ajudou a fortalecer o relacionamento com os corretores de seguros, o que contribui para nosso desempenho no mercado”, afirma.

Segundo ela, as ferramentas gerenciais da Zurich e o acesso direto a analistas de sinistros e subscritores facilitam a rotina da assessoria e reforçam o papel de apoiadores dos corretores. “Hoje, esses profissionais nos procuram devido ao atendimento e à parceria com a Zurich”, complementa Karla.

Marcos Rodella, da Genebra Assessoria, conta que a parceria com a Zurich tem sido importante para a consolidação e expansão do portfólio da empresa, que atua em Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP). Para ele, a solidez da marca, aliada aos produtos, fortalece a atuação da assessoria no mercado.

“As linhas de automóvel, vida e patrimonial têm apresentado boa aceitação no mercado e competitividade”, comenta Marcos. “A Zurich se destaca pelo atendimento, agilidade na subscrição e proximidade com os parceiros. Além disso, a clareza na comunicação e a flexibilidade comercial influenciam no dia a dia. Houve casos em que a rapidez da Zurich na análise técnica e na montagem de soluções personalizadas foi determinante para o fechamento de contratos, inclusive em renovações com risco de perda.”

Para Gasperi, os resultados positivos, aliados às experiências colhidas com os profissionais das assessorias, mostram que a companhia segue fortalecendo a atuação regional. “Além de permitir o relacionamento com corretores de todo o Brasil, esse movimento contribui para ampliar a proteção dos brasileiros em diferentes regiões, considerando suas necessidades e particularidades regionais”, finaliza.