MDS Brasil lança nova versão do Portal De Bem com a Vida 

A MDS Brasil apresenta a nova versão do Portal De Bem com a Vida. Criado em 2019, o ambiente digital tem como propósito disseminar informações confiáveis e atualizadas sobre saúde, nutrição, odontologia e bem-estar, agora em uma versão ainda mais intuitiva, moderna e de fácil navegação.

Além de oferecer acesso aberto ao público em geral, o portal disponibiliza materiais gratuitos especialmente úteis para áreas de Recursos Humanos, que podem ser utilizados em ações internas de conscientização e engajamento dos colaboradores. Entre os conteúdos estão campanhas mensais de saúde, cartilhas, artigos e o Guia do Uso Consciente do Plano de Saúde, todos elaborados com foco educativo e de fácil aplicação no dia a dia das empresas.

“Com a reformulação do De Bem com a Vida, reafirmamos nosso compromisso em tornar a informação em saúde mais acessível e prática, apoiando não apenas os indivíduos, mas também as organizações na promoção do cuidado integral e preventivo”, afirma Claudio Albuquerque, Diretor Executivo de Gestão de Saúde da MDS Brasil.

Com design responsivo e adaptado a diferentes dispositivos, o portal reúne notícias, informativos, boas práticas e insights relevantes, consolidando-se como um hub estratégico de conteúdos para pessoas e empresas que buscam aprimorar sua gestão de saúde e bem-estar.