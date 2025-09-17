iPhone 17 impulsiona demanda por seguro celular

A Apple lançou no dia 9 de setembro de 2025 a nova linha dos iPhone 17, mas o entusiasmo pelo novo aparelho vem acompanhado de um alerta. Somente na cidade de São Paulo, foram registrados 35.385 roubos de celular entre janeiro e julho de 2025, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O número equivale a 168 crimes por dia, ou um roubo a cada 9 minutos. Como os iPhones estão entre os principais alvos, contratar um seguro já na compra do dispositivo deixou de ser precaução e passou a ser necessidade.

É nesse contexto que o Seguro Celular da Ciclic, empresa BB Seguros, já inclui os modelos da série iPhone 17 em sua cobertura. O serviço protege contra roubo, furto simples e qualificado, danos acidentais e ainda oferece assistência rápida para reposição do aparelho. A contratação é 100% digital, sem burocracia, com emissão imediata da apólice. Pelo aplicativo, o seguro pode ser contratado sem carência, garantindo cobertura desde o primeiro momento.

A nova linha da Apple traz avanços. Todas as versões contarão com telas de 120 Hz (ProMotion) e câmeras frontais de 24 MP; os modelos Pro e Pro Max devem estrear o chip A19 Pro, com 12 GB de RAM, sistema de resfriamento por vapor chamber e conjunto de câmeras triplas de 48 MP com zoom óptico de até 8x. Já o iPhone 17 Air promete ser o mais fino da história da marca, com apenas 5,5 a 6 mm de espessura e design ultraleve.

A expectativa é que os aparelhos cheguem ao Brasil nas semanas seguintes ao evento “Awe Dropping”, conforme o padrão de lançamentos da Apple. Embora ainda não haja confirmação oficial da data de estreia local, a expectativa é que os modelos desembarquem no país ainda em setembro ou outubro de 2025, dependendo da logística de importação e homologação.