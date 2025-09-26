GrupoGC anuncia Murilo Riedel como novo CEO

O GrupoGC, um dos principais ecossistemas de desenvolvimento para corretores de seguros do país, anuncia a contratação de Murilo Riedel como seu novo Chief Executive Officer (CEO). A escolha reforça os valores de continuidade e a ambição de crescimento do Grupo, alinhando a solidez de seus 15 anos de atuação a uma visão estratégica focada em inovação.

Reconhecido por sua ampla experiência e trajetória de liderança em grandes instituições financeiras e seguradoras, Murilo Riedel chega ao GrupoGC para comandar um momento estratégico de expansão das operações para as regiões do DF, SP e Nordeste. Sua missão será fortalecer a posição de liderança do Grupo, que hoje reúne mais de 140 corretoras parceiras, representa R$ 3 bilhões em prêmios anuais. “Estamos muito entusiasmados com a chegada do Murilo. Sua expertise é fundamental para consolidarmos nossa visão de futuro, que une a força coletiva à excelência em gestão. Estamos confiantes de que, sob sua liderança, levaremos o GrupoGC a um novo patamar, oferecendo ainda mais valor aos nossos corretores e

seguradoras parceiras”, afirma José Augusto Brandt, Diretor Presidente do Conselho de Administração do GrupoGC.

Murilo Riedel assume o cargo com um plano claro para equilibrar a consolidação do modelo de sucesso do GrupoGC com a aceleração de iniciativas inovadoras. “O GrupoGC nasceu da amizade entre corretores e já possui uma base sólida e um ecossistema único. Meu objetivo é aprimorar ainda mais essa estrutura, preservando a identidade de cada corretora do grupo enquanto introduzimos novas tecnologias e práticas de gestão que amplifiquem seus resultados”, comenta o novo CEO.