A Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA) realiza, nos dias 16, 18 e 23 de setembro, o curso “IBS e CBS: Como fica o recolhimento de tributos pelos Planos de Saúde”. A formação traz atualização prática sobre os impactos da Reforma Tributária na saúde suplementar, com foco nos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

O curso é direcionado a operadoras de planos de saúde e aborda novos regimes de incidência, apuração, créditos fiscais e regras de transição previstas para o novo sistema tributário.

“É um curso específico, criado e customizado, para que possamos entender o que muda, de fato, no cenário de recolhimento de tributos depois da Reforma Tributária para as operadoras de planos de saúde a partir de janeiro do ano que vem”, afirma Marcos Novais, diretor da UCA e coordenador do curso.

A formação combina aulas expositivas e práticas, com estudos de casos reais de operadoras, simulações de cálculo de IBS e CBS e atividades aplicadas à realidade do setor.

O corpo docente reúne especialistas com ampla experiência na área jurídica e atuação direta nos debates sobre a reforma tributária: Marcos Novais (diretor da UCA e coordenador do curso); Nathalia Pompeu (diretora executiva da Hapvida e coordenadora do curso); Fabiana Lopes Pinto Santello (sócia-fundadora do Lopes Pinto Nagasse Advogados); Alfredo Teixeira Neto (sócio de impostos da EY); Vanessa Rahal Canado (professora de direito tributário e coordenadora do núcleo de tributação do Insper); Victor Christ Alves (head de tax do Grupo Amil); Luis Gustavo Antonio Silva Bichara (sócio-fundador do Bichara Advogados); Camilla Cavalcanti (diretora na Seta Public Affairs Solutions); Daniel Loria (ex-diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda); e Rodrigo Nogueira (diretor tributário da Hapvida).

“Muita coisa vai mudar, passando pelas notas fiscais e pelos documentos de escrituração. Serão necessárias diversas adaptações, principalmente nos ERPs, para migrar de um modelo de tributo cumulativo, com PIS, Cofins e ISS, para um modelo não cumulativo com IBS e CBS”, completa Novais.

As inscrições estão abertas até 16 de setembro, e os interessados podem garantir sua vaga pelo site oficial da UCA: www.abramge-uca.com.br.