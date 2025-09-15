Desenvolver pessoas para transformar o mercado de seguros

O lançamento do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS), em 2023, pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e suas federações, representou um marco histórico para o setor. Pela primeira vez, todo o mercado se uniu em torno de metas concretas e ambiciosas até 2030: ampliar em 20% a parcela da população atendida por seguros, previdência, saúde suplementar e capitalização, e elevar o volume de indenizações, benefícios e resgates para até 10% do PIB brasileiro.

Mais do que um conjunto de metas, o PDMS é um compromisso coletivo com a inclusão financeira, a proteção social e a inovação. Seus quatro eixos — Imagem do Seguro, Canais de Distribuição, Produtos e Eficiência Regulatória — apontam caminhos claros para que o setor seja mais relevante, moderno e acessível à população.

Entretanto, há um ponto que considero fundamental: nenhum plano, por mais sólido que seja, alcançará resultados sem gente preparada para executá-lo. É aí que entra a responsabilidade das lideranças regionais e institucionais.

Foi com esse objetivo em mente que o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) estruturou e lançou o Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática, uma iniciativa gratuita de capacitação voltada aos profissionais das seguradoras associadas. Mais do que oferecer capacitação, queremos criar uma jornada de transformação profissional e pessoal.

Os temas escolhidos refletem os desafios reais do mercado contemporâneo: gestão de pessoas e liderança, marketing pessoal, planejamento de vendas, o profissional do futuro, gestão de equipes remotas, redes sociais nos negócios e planejamento financeiro com foco no cliente. Tudo conduzido por professores que conhecem de perto a realidade do setor e trazem exemplos concretos, conectando teoria e prática.

Acreditamos que a evolução do mercado começa na evolução das pessoas. Um segurador bem treinado não apenas entende de produtos, mas é capaz de ouvir, orientar e propor soluções alinhadas às necessidades do cliente. Um gestor preparado não apenas coordena equipes, mas inspira, engaja e conduz mudanças.

O PDMS traçou o mapa. O nosso papel, como sindicato, é ajudar a pavimentar o caminho, formando profissionais capazes de transformar metas em resultados. Afinal, quando investimos no desenvolvimento de quem está na linha de frente, não apenas fortalecemos empresas, mas aproximamos a sociedade dos benefícios que o seguro pode oferecer.

*Carlos Luna, vice-presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne).