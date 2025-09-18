EXCLUSIVO – Conhecer a história e refletir sobre ela é uma das melhores maneiras de mudar o futuro. Foi este caminho que o Clube de Executivas de Seguros de Brasília – CESB – escolheu para provocar a reflexão sobre a atuação feminina não só no mercado de seguros, mas na sociedade de forma geral. O evento Unidos por Elas aconteceu na noite de ontem (17) na Casa Volpi, em Brasília, e reuniu 180 pessoas, entre lideranças de corretores de seguros e seguradoras do Distrito Federal.

Regina Lacerda, presidente do CESB, ressaltou a importância da participação de todos em um amplo projeto pela equidade de gênero nas empresas. Para comemorar a 5a. edição do evento Unidos por Elas, Regina convidou Emerson Valentim, diretor executivo nacional da Porto para contar a história da sua vida. Além dele, participaram também os convidados das gerações anteriores, que responderam perguntas sobre diferenças salariais, benefícios igualitários, percepção do feminino entre outros pontos relevantes.

O CESB é uma entidade única que nasceu para desconstruir alguns conceitos, como o de que as mulheres não tem sororidade. Ele nasceu também para trabalhar a capacitação das mulheres em vários aspectos, como de postura e liderança. “Já somos reconhecidas no Brasil inteiro e o que foi feito até hoje desde a pandemia foi um trabalho de acolhimento e oportunidade de caminharmos juntas para nos ajudarmos e criarmos uma nova carreira”, destacou Regina.

Um dos objetivos do Clube é servir de exemplo e apoio para as mulheres que estão iniciando sua carreira no mercado. “É muito importante que as jovens conheçam as histórias das nossas lutas, para receberem a inspiração de quem viveu em outro momento do mercado de seguros”, pontuou Regina. Ela também destacou que a provocação é fundamental para que os homens sintam e vejam a difícil trajetória das mulheres.

“Quando trazemos ao debate os problemas, de forma clara e até divertida, é possível gerar nos homens uma nova reflexão”, comentou Regina, acrescentando que é importante tê-los como facilitadores do dia-a-dia.

Emerson Valentim destaca trajetória de fé e igualdade no mercado de seguros

O diretor executivo nacional da Porto, Emerson Valentim, foi o convidado do evento para contar a sua história, marcada por fé, superação e defesa da igualdade de gênero no setor. Nascido em 1977, em São Paulo, ele iniciou sua carreira aos 14 anos na Brasil Seguros, incentivado por um professor de catequese e, desde então, construiu uma sólida carreira em diversas áreas do mercado .

Ao longo da trajetória, enfrentou desafios pessoais e profissionais, como a mudança para Brasília, período em que lidou com dificuldades emocionais. Um episódio marcante foi o apoio de uma colega que lhe presenteou com um CD religioso, o que, segundo ele, “mudou a vida e fortaleceu sua fé”. Para Emerson, cada etapa representa um aprendizado que o prepara para novos ciclos .

Hoje, liderando uma equipe de mais de 1.600 colaboradores, Valentim defende um ambiente corporativo inclusivo e diverso. “Infelizmente, ainda existem pensamentos retrógrados, mas as empresas que querem crescer investem em diversidade e empoderamento feminino”, afirma. Ele também destaca a importância da família, especialmente o apoio da esposa Adriana, como base de sua trajetória ￼.

Inspirando executivos e profissionais do setor, Valentim resumiu sua filosofia de vida com uma mensagem bíblica que leva consigo: “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração”.

Lançamento do livro Executivas de Brasília

O evento do CESB também marcou o lançamento do livro Executivas de Seguros, edição Brasília. As autoras compareceram ao evento para comemorar o novo feito. O livro traz histórias femininas inspiradoras e reúne mais de 20 co-autoras.

Kelly Lubiato, de Brasília