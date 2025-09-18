Com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus parceiros de negócios, o Grupo Bradesco Seguros lança o Momento Corretor, uma iniciativa da Universeg, ecossistema de capacitação da companhia. O projeto nasce como um espaço de desenvolvimento humano e profissional, para troca de experiências e fortalecimento de vínculos. E contará com programação recorrente, que prevê encontros e conteúdos exclusivos, estabelecendo um canal contínuo de diálogo e valorização da parceria com os corretores.

Antecipando as comemorações pelo Dia do Corretor, celebrado em outubro, o Momento Corretor estreia com uma live especial sobre a “Jornada Empreendedora”, conduzida por Jayme Nigri, especialista em gestão e estratégia empresarial, que abordará os impactos do cenário mundial no mercado de seguros e a construção de uma mentalidade empreendedora. O evento será realizado no dia 18 de setembro, às 16h30, em formato online.

“Esta iniciativa reforça nosso compromisso com a formação contínua dos corretores, fundamentais para a expansão da cultura do seguro no país. O Momento Corretor foi idealizado para ser um espaço de confiança, aprendizado e inspiração, em sintonia com os desafios e oportunidades de um mercado em constante transformação”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

