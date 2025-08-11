Aproveitando o período do Dia dos Pais, a Proauto lançou uma campanha com promoções e brindes para atrair novos clientes e demonstrar o vínculo com os associados. A data, considerada uma das mais fortes para o varejo, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, ganhou uma ação voltada à valorização das relações familiares e à proteção patrimonial.

Com o slogan “Tal pai, tal filho — proteção que passa de geração pra geração”, a empresa vai sortear cinco kits com camisas oficiais para pais e filhos do time do coração. O prêmio será entregue em forma de voucher de 800 reais na Netshoes.

A quem desejar participar, basta ser associado ativo da Proauto no mês de agosto. Não é necessário cadastro adicional. O sorteio será realizado no dia 4 de setembro.

Em comemoração ao Dia dos Pais, a empresa reforça seu compromisso com a valorização dos laços familiares e a oferta de soluções confiáveis de proteção veicular