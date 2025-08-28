Lucro da Sancor Seguros sobe 206% e atinge R$ 19,6 milhões

A operação brasileira da Sancor Seguros encerrou o primeiro semestre de 2025 com lucro líquido de R$ 19,7 milhões. Um crescimento de 206% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para Rafael Gozer, Chief Financial Officer (CFO) da Sancor Seguros, os números expressam a solidez da companhia. “O desempenho do semestre demonstra nossa capacidade de gerar crescimento sustentável com responsabilidade e eficiência. Estamos colhendo resultados consistentes, que reforçam a confiança de clientes e corretores, e preparados para ampliar ainda mais nossa presença no Brasil. Esse avanço também mostra a disciplina em manter uma gestão financeira sólida, equilibrando expansão comercial com rentabilidade”, afirma.

Esse movimento foi sustentado pelo avanço da emissão de prêmios, que cresceram 15,7% no período. Segundo Paulo Dawibida, Chief Commercial Officer (CCO) da Sancor Seguros, os segmentos de Vida/Pessoas e Seguro Agro foram decisivos para o resultado. “A força da nossa estratégia comercial junto aos corretores e clientes ficou evidente no semestre. Os produtos de Vida/Pessoas, com crescimento de 14%, e o Seguro Rural, que evoluiu 23%, se consolidaram como alavancas fundamentais para o desenvolvimento sustentável da companhia”, ressalta.

Além da expansão em vendas, a companhia também fortaleceu sua base técnica. Ricardo Cipriano, Chief Underwriting Officer (CUO) da Sancor Seguros, destaca que a sinistralidade líquida caiu de 42,3% em 2024 para 36,0% em 2025, ao mesmo tempo em que a suficiência de capital mínimo avançou para R$ 56,6 milhões (47,3%), frente aos R$ 40,1 milhões (42,2%) do ano anterior. O excedente de cobertura das provisões técnicas também cresceu, atingindo R$ 122,2 milhões (35,7%). “A disciplina técnica e a consistência da gestão de riscos foram fundamentais para essa evolução, que reforça a solidez financeira e a segurança da nossa operação”, explica.

No campo tecnológico, a Sancor Seguros também avançou em sua jornada de transformação digital. Segundo Alfredo Tulian, Chief Information Officer (CIO) da Sancor Seguros, a integração dos produtos de Vida/Pessoas ao novo sistema i4pro Cloud trouxe ganhos relevantes de agilidade e precisão. “A modernização da nossa arquitetura tecnológica é um pilar estratégico para ampliar a eficiência operacional e criar condições para escalar os negócios de forma sustentável. Estamos preparando a companhia para o futuro”, afirma.

Por fim, o semestre reforçou o compromisso da companhia com a governança corporativa e com as pessoas. Para Kaine Cristine, Chief Operating Officer (COO) da Sancor Seguros, os resultados refletem não apenas a eficiência financeira e comercial, mas também a cultura da empresa. “Esse resultado só é possível porque avançamos com disciplina em governança, valorizamos nosso capital humano e mantemos o foco em práticas sustentáveis. Estamos construindo uma trajetória de crescimento que respeita nossos valores e fortalece a confiança de clientes, corretores e colaboradores”, conclui.

O desempenho também foi celebrado pelos parceiros estratégicos. Para Marcio Gonçalves, Diretor Presidente do Sicoob Central Unicoob e Conselheiro da Sancor Seguros do Brasil, os avanços comprovam a consistência da companhia e a força da parceria. “É uma grande satisfação acompanhar os resultados da Sancor no primeiro semestre de 2025. Temos convicção de que o futuro será ainda melhor, com mais espaço para crescimento sustentável e para a criação de valor para todos os envolvidos. É um orgulho caminharmos juntos ao lado de uma companhia sólida, inovadora e comprometida com seus parceiros e clientes”, afirma.