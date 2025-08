Ituran e BMW mostram conectividade no Capital Moto Week 2025

A Ituran Brasil marcou presença no Capital Moto Week 2025, considerado o maior festival de motos e rock da América Latina, que rolou em Brasília entre os dias 24 de julho e 2 de agosto. A participação teve como parceria a BMW Motorrad, ampliando a colaboração iniciada em maio deste ano, voltada à conectividade e telemetria embarcada nas motocicletas da marca.

Durante o evento a Ituran Brasil, apresentou nos dias 31 de julho e 1º de agosto – no espaço BMW Motorrad Talks, dentro do festival, a palestra “Como os dados estão transformando as experiências sob duas rodas”. As apresentações destacaram como a inteligência de dados nas motos oferece mais segurança, conectividade e interação com concessionárias, além de contribuir para a redução de riscos e roubos.

“Nossa aliança com a BMW Motorrad reforça o compromisso da Ituran em oferecer inovação, conectividade e segurança com inteligência de dados. O objetivo é proporcionar uma jornada mais segura e eficiente para o cliente”, afirmou Alexandre Carrizo, gerente comercial da Ituran Brasil.

A parceria entre BMW e Ituran tem como foco a integração de soluções de telemetria nas motos BMW, permitindo monitoramento em tempo real, facilidade na comunicação com concessionárias e experiências personalizadas, elevando o padrão de relacionamento entre marca e consumidor.