Grupo A12+ é a nova benemérita do CSP-MG

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) anuncia a adesão do Grupo A12+ ao quadro de beneméritas da entidade. A chegada da empresa reforça o compromisso da instituição em promover o desenvolvimento do mercado de Seguros de Pessoas e fortalecer a integração entre seguradoras, corretores e demais parceiros do setor.

Para o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a entrada do Grupo A12+ representa uma ação estratégica para a entidade. “A adesão de uma organização com a relevância e a abrangência do Grupo A12+ fortalece ainda mais o nosso Clube. Estamos certos de que essa parceria vai agregar muito ao debate, à geração de negócios e à difusão da cultura de proteção em Minas e em todo o País”, destacou.

O presidente do Grupo A12+, Renner Fidelis, também celebrou a parceria com o CSP-MG. Segundo ele, o Grupo A12+ inicia uma nova jornada ao lado do Clube, com o propósito de compartilhar soluções e, sobretudo, gerar oportunidades de negócios. “Reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento do mercado de Seguros de Pessoas, promovendo a cultura da proteção familiar e fortalecendo a educação financeira na sociedade”, disse.

Na mesma linha, o diretor de Expansão do Grupo, Evaldo de Paula, salientou que integrar a instituição significa estar presente em uma iniciativa coletiva de desenvolvimento do setor. “Para a A12+ Partners, integrar o CSP-MG é muito mais do que estar presente em um Clube, é participar ativamente de um movimento que impulsiona o mercado de Seguro de Pessoas. Como plataforma inovadora de soluções para corretores, contribuímos com capacitação, compartilhamento de tendências e fortalecimento das relações de negócios, criando oportunidades que ampliam o acesso da sociedade à proteção e consolidam um setor cada vez mais profissional e sustentável”, afirmou.