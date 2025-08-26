Envelhecimento da população impacta setor de seguros

O envelhecimento da população brasileira está avançando significativamente e isso tem impactado a economia do País. De acordo com estimativas do IBGE, até 2060, 25% da população terá 60 anos ou mais, o que pode causar um déficit maior na Previdência Social, redução da força de trabalho, entre outros fatores.

O mercado de Seguros é um dos setores que enxergam de perto os efeitos desse fenômeno. A Wiz Co (B3: WIZC3) – corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito -, por exemplo, notou um crescimento de cerca 10% ao ano no consumo de produtos voltados para o público 50+, durante o período pós pandemia. Além disso, dentro do ecossistema da Wiz Co foram lançadas soluções que melhor atendem essa população.

“Temos presenciado um cenário que demonstra maior atenção e cuidado com esse público, pois percebemos que – até então – os instrumentos e coberturas de saúde que tínhamos, no setor como um todo, não eram tão eficazes para essa população. Contudo, considero que essa experiência trouxe maturidade para todos, incluindo as indústrias de seguridade, que agora buscam facilitar a vida de seus segurados”, comenta Marcus Vinícius de Oliveira, CEO do grupo Wiz Co.

Segundo ele, de todos os negócios da Wiz Co cerca de 75% são provenientes de seguros de vida e correlatos.

Impactos da longevidade

De acordo com Marcus, entre os principais impactos da longevidade estão a pressão na previdência x volume de aposentados e a permanência de 50+ no mercado ativo de trabalho. “As empresas terão que se adaptar à mescla intergeracional, que pode gerar aumento dos custos com saúde”, explica. “Além disso, com a força de trabalho mais sênior serão necessárias políticas de combate ao etarismo”, completa o executivo.

Por outro lado, o especialista destaca muitas oportunidades, tais como: maior oferta de emprego ligados à saúde e qualidade de vida, produtos decorrentes da transformação de perfil de consumo, investimentos em saúde mental, novos produtos prensados em cultura, lazer e cursos de aperfeiçoamento, atenção diferenciada à segurança, mobilidade e infraestrutura. “Especificamente em seguridade, enxergo os produtos de vida, saúde e previdência, os que precisarão ser alvo e maior cuidado e criatividade com coberturas que contenham fidelização em vida para maior percepção de valor desse novo grupo segurado”.

Ele ainda avalia que “toda indústria de seguros e assistência deverá ter um olhar especial ao uso de dados e IA, por exemplo, contando com o esforço regulatório e de flexibilidade de produtos”, finaliza.

No ano passado a Wiz Co, por meio da sua unidade de seguros BRB Seguros, lançou o seguro de vida Crédito Protegido Sênior. Segundo a companhia, o Crédito Protegido Sênior é um seguro de vida inovador e diferenciado no mercado, especialmente desenvolvido para o público acima de 70 anos. A contratação é possível para pessoas com até 81 anos e a vigência do seguro se estende até os 86 anos.

“Nosso seguro oferece cobertura a um grupo de pessoas que não possuíam acesso a esse tipo de proteção, ao mesmo tempo em que gera novas oportunidades de negócio no setor corporativo e na área de seguros de vida”, explica Marcus.

Além disso, o executivo comenta que há diversas movimentações das seguradoras em prol de modernizar e deixar mais atrativo os seguros de vida. “Muitas companhias estão incluindo outros benefícios dentro da apólice de seguros de vida, como a telemedicina, por exemplo, para conquistar o público”, finaliza.