CSP-MG realiza 4ª edição do workshop sobre seguros de pessoas

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 20 de agosto, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, a quarta edição do Workshop Conhecer para Proteger, iniciativa que integra a série comemorativa pelos 15 anos da entidade. O evento reuniu corretores e representantes das beneméritas MBM Seguradora, TGL Consultoria Financeira, MetLife, Ways Gestão Empresarial e Tokio Marine Seguradora em uma tarde de aprendizado, inspiração e networking.

A proposta do encontro foi valorizar os corretores de seguros e fomentar o desenvolvimento do mercado por meio da apresentação de casos reais de sucesso, nos quais profissionais compartilharam trajetórias, estratégias e aprendizados que marcaram sua atuação.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, abriu o evento destacando a importância da troca de conhecimento em prol do fortalecimento do setor. “Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguros, promovendo conhecimento, integração e valorização dos corretores. O aprendizado contínuo é fundamental, porque a cada história compartilhada conseguimos inspirar e mostrar novas possibilidades. Esse é o papel do CSP-MG: estar à disposição do mercado, estimulando crescimento e transformação”, afirmou.

O gerente comercial da Filial Minas Gerais da MBM, Michel Eloi, apresentou Angélica Cunha, da Avant Corretora de Seguros. Ela relatou os desafios enfrentados durante a pandemia, quando precisou fechar o escritório físico e encontrou na produção de conteúdo digital uma forma de reinventar sua carreira. Hoje, por meio de vídeos no YouTube e no Instagram, busca gerar autoridade e conscientizar clientes sobre a importância da proteção securitária. Angélica destacou a parceria com a seguradora como “decisiva”, ressaltando a agilidade nos processos, a resolutividade dos produtos e a atratividade das comissões.

A TGL Consultoria Financeira emocionou o público com o relato da gerente comercial Paula Perucci, que compartilhou a experiência de enfrentar uma doença grave na família. A vivência, segundo ela, reforçou a relevância do seguro de vida e passou a nortear sua atuação no mercado. Em seguida, a executiva convidou o corretor e consultor financeiro George Resende, que contou como sua trajetória foi transformada após o contato com a empresa. Ex-bancário, George decidiu ingressar na corretagem após assistir a uma palestra do CEO da TGL, Rogério Araújo, e desde então consolidou sua carreira com o apoio e a mentoria da consultoria, referência em atendimento consultivo.Já a MetLife trouxe o exemplo do corretor Leonardo Neves, da Top Seguros, que prosperou ao ofertar planos odontológicos para pequenas e médias empresas em Itabira (MG). Leonardo destacou que a inovação em sua estratégia, aliada à venda cruzada na própria base de clientes, foi determinante para a expansão da corretora. A gerente regional comercial da MetLife, Fernanda Machado, ressaltou a importância da iniciativa do CSP-MG e parabenizou a entidade pelos 15 anos de trajetória, destacando que o formato do workshop é “altamente assertivo” por dar voz aos corretores parceiros.

A Ways Gestão Empresarial chamou ao palco o corretor Maurício Cordeiro, da RTDI Seguros, que compartilhou, ao lado dos filhos Rafaela, Daniela e Thiago, a transformação vivida pela empresa a partir da mentoria da consultoria. O CEO da Ways, Maurício Tadeu Barros Morais, explicou como ferramentas de gestão, planejamento estratégico, capacitação, automação de processos e implementação de indicadores de desempenho contribuíram para modernizar a corretora familiar, apoiar seu processo de sucessão, além de gerar maior eficiência, diversificação de negócios e fortalecimento de sua atuação no mercado imobiliário e securitário.

A Tokio Marine Seguradora marcou presença com um time de executivos, entre eles a diretora regional Andréia Padovani, presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, que parabenizou o CSP-MG pela trajetória de 15 anos e sua contribuição para o fortalecimento do setor, e o gerente regional comercial PJ, Lupercio Biscaro Neto. A nova gestora do Canal Vida Massificados, Sharlene de Miranda, apresentou Natália Queiroz, da Máximo Corretora de Seguros, que compartilhou sua história de transição do setor bancário para a empresa da família, onde se tornou especialista em seguros de vida. Natália destacou o diferencial da Tokio Marine como uma companhia “humanizada”, multiprodutos e, ao mesmo tempo, especialista em vida, ressaltando que a proximidade com o cliente e a compreensão de suas necessidades são fundamentais para o sucesso.Além das histórias inspiradoras, o IV Workshop Conhecer para Proteger proporcionou momentos de integração e troca de experiências entre os participantes, reforçando o papel do CSP-MG como espaço de valorização e desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas.