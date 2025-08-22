88i anuncia parceria com Posta Já para seguros inteligentes

A seguradora digital 88i anunciou uma parceria com a Posta Já, empresa de gestão de transporte de mercadorias. A iniciativa vai possibilitar a lojas que comercializam seus produtos em e-commerce e marketplaces o acesso aos seguros inteligentes da 88i nos aplicativos da companhia.

A parceria se sustenta em uma combinação de tecnologia e inovação e permite que os clientes da Posta Já tenham acesso a proteção de forma rápida e segura, dentro do ambiente que já lhes é familiar. A emissão das apólices e o acompanhamento de sinistros ocorre no ambiente digital e sem necessidade de ação externa.

Um diferencial da solução da 88i é o controle sobre a ativação e desativação da cobertura, limitando a cobrança ao período em que a mercadoria está sendo transportada. A cobrança é realizada dentro da carteira do cliente na plataforma, com recebimento de dados via API.

“O modelo tradicional de seguros e coberturas pouco ajustáveis, é pouco atrativo para um mercado de vendas online e para o cenário atual de aceleração digital. Trata-se de uma colaboração que vai reduzir a burocracia, eliminar a fricção e oferecer maior transparência aos clientes que buscam proteger as encomendas a serem entregues”, destaca Rodrigo Ventura, fundador e CEO da 88i.

Para a Posta Já, a parceria com a 88i reforça seu posicionamento de valorizar inovação e agilidade ao oferecer soluções que atendem às necessidades dos clientes de forma mais eficiente. “A parceria traz mais segurança, agilidade e mais confiança para o e-commerce brasileiro. Essa parceria eleva o valor dos nossos serviços de entrega de encomendas aos nossos clientes. “, diz Henrique Pangracio, COO do Posta Já.

“A colaboração combina as expertises das empresas para facilitar o gerenciamento de sinistros de forma digital, com foco em dar uma melhor experiência ao usuário com o menor tempo de reembolso. As empresas têm em comum colocar nossos clientes no centro das decisões e adaptar o negócio aos seus interesses”, conclui Rodrigo Ventura.