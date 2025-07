i4pro é adquirida pelo grupo canadense Banyan Software

A i4pro, empresa brasileira de tecnologia voltada ao setor de seguros, anunciou nesta semana sua aquisição pelo grupo canadense Banyan Software. Com a transação, a i4pro passa a integrar o portfólio global da multinacional, que tem como estratégia a compra de empresas líderes em nichos específicos de tecnologia.

A operação representa uma das primeiras aquisições da Banyan na América Latina e reforça a estratégia de expansão internacional do grupo.

“Essa conquista marca o encerramento de um capítulo muito especial. Ao longo dos anos, tivemos o privilégio de ajudar seguradoras a modernizar suas operações centrais com soluções robustas e adaptáveis, que se tornaram essenciais no dia a dia dessas empresas,” afirmou Rafael Araujo, CEO da i4pro. “Agora, ao lado da Banyan, estamos fortalecendo o que nos diferencia: nosso time, nossos produtos, nosso relacionamento próximo com os clientes e nossos valores essenciais. Continuamos sendo a mesma i4pro, com a mesma cultura e autonomia operacional no Brasil.”

“Estamos entusiasmados em receber a i4pro na família Banyan. A equipe construiu algo realmente especial, com relacionamentos profundos com os clientes, tecnologia especializada e uma forte reputação no setor de seguros brasileiro,” disse Reed Fawell, Sócio Operacional da Banyan Software. “Estamos ansiosos para apoiar seu crescimento contínuo, sempre com foco no que é melhor para seus clientes e para as pessoas por trás do negócio.”

A i4pro continuará atuando de forma independente, mantendo suas operações no Brasil e foco em inovação para o mercado segurador. A Banyan, por sua vez, oferece estrutura de longo prazo, expertise em software e apoio estratégico para o crescimento sustentável das empresas que adquire.