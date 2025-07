Comprar dólar pelo Mercado Pago: vale a pena usar o Melidólar?

Com o aumento do interesse dos brasileiros por moedas estrangeiras — seja para viagens, compras internacionais ou proteção de patrimônio — novas formas de acesso ao câmbio têm ganhado destaque. Entre elas está o Melidólar, funcionalidade do Mercado Pago que permite comprar dolar de forma 100% digital, diretamente pelo aplicativo.

Mas será que vale mesmo a pena usar essa ferramenta? Neste artigo, vamos explicar como funciona o serviço, quais são suas vantagens, a quem se destina e se ele realmente representa uma alternativa competitiva frente às casas de câmbio tradicionais e bancos.

O que é o Melidólar?

O Melidólar é uma funcionalidade dentro do app do Mercado Pago que permite ao usuário comprar e vender dólar americano (USD) de maneira simples, rápida e transparente. A moeda é adquirida em formato digital e armazenada na conta Mercado Pago do cliente. O serviço é voltado tanto para quem quer apenas fazer uma reserva em moeda estrangeira quanto para quem busca uma forma de conversão mais acessível e integrada ao dia a dia.

Ao contrário do câmbio físico, onde o usuário precisa se deslocar até uma casa de câmbio, o Melidólar funciona inteiramente online e com poucos cliques. Toda a operação é feita via app, com cotação em tempo real e visualização clara de taxas e valores.

Como funciona o processo de compra?

Para utilizar o serviço, é preciso ter uma conta ativa no Mercado Pago. Uma vez logado no app:

O usuário acessa a seção “Melidólar”.

Visualiza a cotação atual do dólar.

Informa o valor em reais que deseja converter.

Confirma a transação após a simulação da conversão.

O valor em dólar é creditado na carteira em moeda estrangeira dentro do app.



O processo é rápido e transparente. Além disso, o Melidólar permite o movimento inverso — ou seja, a venda de dólares e a conversão do valor para reais, que são depositados na conta Mercado Pago.

Quais são os custos e taxas?

Um dos fatores mais relevantes para decidir se vale a pena ou não comprar dólar pelo Melidólar é a estrutura de custos. O serviço adota como base a cotação do dólar comercial (que é mais baixa que a do dólar turismo, normalmente praticada por casas de câmbio). Sobre essa cotação, aplica-se uma pequena margem (spread) e o IOF — Imposto sobre Operações Financeiras — que, no caso de operações entre contas da mesma titularidade, é de apenas 1,1%.

Esse custo total tende a ser mais competitivo que o das casas de câmbio físicas, que além de aplicarem dólar turismo, também costumam embutir taxas administrativas ou cobrar valores mínimos por operação.

Vantagens de comprar dólar pelo Melidólar

1. Comodidade

Todo o processo é feito dentro do aplicativo do Mercado Pago, sem necessidade de deslocamento, filas ou papelada. Basta ter saldo em reais para iniciar a conversão.

2. Cotações em tempo real

A plataforma exibe a cotação atualizada constantemente, o que permite ao usuário decidir o melhor momento para realizar a operação com base no mercado.

3. Baixo custo operacional

Com IOF reduzido e spread competitivo, o Melidólar oferece uma alternativa mais barata que as opções convencionais, especialmente para operações de menor valor.

4. Sem valor mínimo para operação

Enquanto casas de câmbio muitas vezes exigem valores mínimos para compra ou venda, o Melidólar permite transações pequenas — uma vantagem para quem deseja começar aos poucos ou testar o serviço.

5. Segurança e controle

O sistema conta com criptografia, autenticação em dois fatores e histórico completo de transações. Além disso, o saldo em dólar pode ser consultado a qualquer momento no app.

Existe desvantagem?

O principal ponto de atenção é que, por enquanto, o saldo em dólar no Melidólar ainda não pode ser transferido para contas internacionais nem utilizado diretamente em compras no exterior. A funcionalidade tem foco na conversão e armazenamento, funcionando como uma espécie de reserva em moeda estrangeira.

No entanto, como o ecossistema do Mercado Pago está em constante evolução, é possível que em breve sejam adicionadas novas funcionalidades, como pagamento internacional ou integração com cartões em dólar.

Para quem vale a pena?

O Melidólar é especialmente vantajoso para:

Pessoas que desejam guardar parte do dinheiro em dólar para proteger o valor da moeda;



Quem faz compras frequentes em sites internacionais e quer acompanhar a cotação;



Viajantes que preferem comprar dólar aos poucos, aproveitando bons momentos de mercado;



Usuários que querem testar a dinâmica do câmbio sem se comprometer com grandes valores;



Consumidores digitais que preferem centralizar suas finanças em aplicativos e serviços online.

Como o Melidólar se diferencia das casas de câmbio tradicionais

Diferente das casas de câmbio físicas, que costumam trabalhar com o dólar turismo e aplicar tarifas administrativas mais elevadas, o Melidólar utiliza a cotação do dólar comercial, oferecendo uma taxa mais atrativa. Além disso, o IOF é de apenas 1,1% — o mesmo cobrado em operações entre contas de mesma titularidade — enquanto transações em cartão pré-pago internacional, por exemplo, podem chegar a 6,38% de imposto.

Outro ponto importante é a praticidade: no Melidólar, você realiza toda a operação direto no app, sem sair de casa, enfrentar filas ou cumprir exigências burocráticas. Também não há valor mínimo para começar, o que favorece quem quer comprar dólar aos poucos, aproveitando boas oportunidades do mercado. Tudo isso com total segurança e transparência, com confirmação em tempo real e histórico de transações acessível a qualquer momento.

Planejamento e controle

Além da possibilidade de compra e venda de moeda, o Melidólar oferece ao usuário uma nova forma de planejamento financeiro. Ao visualizar a oscilação cambial diretamente no app e operar a qualquer momento, o cliente pode tomar decisões com mais agilidade, aproveitando o melhor momento para comprar ou vender.

É também uma ferramenta interessante para quem deseja aprender mais sobre câmbio, variações do dólar e impactos do mercado financeiro no dia a dia — tudo com simplicidade e sem risco elevado.

Comprar dólar pelo app: uma solução moderna e acessível

Com o avanço das fintechs e a digitalização dos serviços financeiros, soluções como o Melidólar vêm para democratizar o acesso ao câmbio. Para quem deseja comprar dólar com mais controle, menor custo e sem sair de casa, o recurso oferecido pelo Mercado Pago representa uma opção moderna, prática e transparente. Mesmo que ainda tenha limitações em relação a usos internacionais diretos, a proposta já se destaca como uma excelente alternativa para quem busca simplicidade e autonomia na hora de lidar com moedas estrangeiras.