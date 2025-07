Allianz Seguros apresenta novo Diretor Comercial Regional

A Allianz Seguros anuncia Paulo Ayres como novo diretor Comercial da Regional São Paulo Capital. Com mais 14 anos de trajetória na companhia, o executivo assume o cargo para dar continuidade ao crescimento dos negócios na região e ao fortalecimento do relacionamento com os parceiros estratégicos. Paulo Ayres continua a se reportar diretamente a Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da empresa.

Na Allianz, o executivo já atuou como superintendente das áreas de Corporate e de Gestão Comercial e, também, foi gerente da Filial Lapa, em São Paulo. “Além de bastante relevantes em termos de seguros, a capital e a sua região metropolitana são mercados onde a Allianz vem registrando resultados e operações expressivas. Um exemplo disso é que, no início deste ano, inauguramos nesta praça a Filial Empresas, desenvolvida especialmente para receber os corretores parceiros que atuam com soluções voltadas às Linhas Corporativas e oferecer aos profissionais um modelo de atendimento ainda mais consultivo e próximo às áreas técnica e comercial da companhia”, diz. “Estou feliz em voltar a trabalhar na capital paulista, onde me desenvolvi profissionalmente. Com forte atuação no varejo e experiência no mercado de grandes riscos, chego à nova função com o objetivo de impulsionar negócios e fortalecer a relação com os corretores, aproveitando o potencial de crescimento em um mercado estratégico e cheio de oportunidades”, complementa.

Paulo Ayres é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz e possui MBA em Administração e Marketing pela FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado. Nos últimos dois anos, o executivo esteve à frente da Regional Norte e Nordeste da Allianz Seguros, que agora passa a ser comandada interinamente por Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste. Em paralelo ao novo cargo, Paulo Ayres continua a comandar, de maneira interina, a filial Rio de Janeiro e Espírito Santo da seguradora.