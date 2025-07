Affinity lança ‘Plano Multiviagens’ voltado ao mercado corporativo

O Affinity Seguro Viagem acaba de anunciar o lançamento do Plano Multiviagens, uma nova solução especialmente desenvolvida para o segmento corporativo. A proposta do produto é facilitar a gestão das viagens de negócios, oferecendo mais praticidade, segurança e flexibilidade para empresas de diferentes perfis.

Segundo Valéria Pereira, diretora de Produtos do Affinity, o lançamento é mais uma resposta às demandas do setor. “Desenvolvido para atender às crescentes exigências do mercado, este plano reforça o compromisso do Affinity em oferecer soluções inovadoras e alinhadas às reais necessidades dos nossos clientes”, afirma.

O novo plano oferece três opções de cobertura para DMHO (Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas): US$ 60 mil, US$ 150 mil e US$ 330 mil, permitindo que as empresas escolham o nível de proteção ideal para cada tipo de viagem ou perfil de viajante.

Outro diferencial é a possibilidade de escolha entre planos com ou sem cobertura para a América do Norte — flexibilidade que permite às corporações adaptarem a proteção conforme os roteiros mais frequentes de suas equipes. Além disso, o Plano Multiviagens conta com cobertura para roubo ou furto de equipamentos eletrônicos, item relevante nas viagens corporativas.

“Estamos muito otimistas com o Plano Multiviagens. Ele é uma resposta direta às necessidades dos nossos parceiros corporativos, combinando coberturas essenciais, flexibilidade e segurança para o dia a dia das empresas”, destaca Valéria.